Zamora FC sumó un refuerzo de lujo para enfrentar a Colón

La Furia Llanera continúa con la mejor preparación de cara al torneo Apertura 2018 y una nueva figura se suma al mediocampo zamorano, se trata del caraqueño Danny Pérez. El joven y talentoso jugador proveniente del Deportivo La Guaira, viene a aportar todo ese fútbol rápido y desequilibrante que lo caracteriza; Pérez se convierte en la sexta incorporación de la institución blanquinegra en lo que va de mercado de pases.





El mundialista Sub-17, habló tras su llegada a la ciudad marquesa y expresó sentirse muy contento de ser tomado en cuenta por el profesor José Alí Cañas y por llegar a una institución que apuesta mucho al talento joven: "Me siento muy motivado de venir acá, de Zamora han salido jugadores jóvenes de mucho talento, mi objetivo es competir al máximo nivel y consolidarme como un jugador de primera división. A pesar de que soy muy joven tengo mis metas claras, vengo a este equipo en busca de un título y a aportar mi granito de arena", señaló el mediocampista.





Además, el ahora jugador blanquinegro comentó que el grupo que dirige Alí Cañas lo ha recibido muy bien y que sus nuevos compañeros lo han hecho sentir bastante cómodo en la entidad barinesa: "Los muchachos me han hecho sentir a gusto acá, conocía de La Guaira a Ignacio, él me ayudó mucho en mis inicios en ese club. También he tenido la oportunidad de compartir con Óscar y Uribe, pero en general todos mis compañeros se han comportado de la mejor manera", agregó el zamorano.





Por último, Pérez sabe que con su llegada a la Furia Llanera tendrá minutos en una competición internacional la cual le servirá para mostrarse a equipos del extranjero: "Me concentro primordialmente en ganarme un puesto en el once inicial y sumar la mayor cantidad de minutos posibles. Me siento muy emocionado porque sé que el equipo disputará la Copa Sudamericana y tendré la oportunidad de sumar minutos allí, esos partidos son importantísimos para jugadores tan jóvenes como yo porque adquieres experiencia y roce internacional, además de que te sirven de vitrina para otros equipos, mi objetivo a largo plazo es salir a jugar en un equipo del extranjero", remató el refuerzo barinés.