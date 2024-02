Zenón: "Estoy ansioso de jugar con Boca en la Bombonera"

"Estoy muy ansioso de poder entrar y jugar para Boca en la Bombonera. Me ha tocado de visitante y es hermoso; siempre que venía me quedaba mirando a la hinchada, cómo cantan, todo es hermoso", dijo en una entrevista con el canal oficial del club.

Zenón viene exhibiendo un gran rendimiento desde que se incorporó al equipo de Diego Martínez, pero Boca no jugó en su cancha en lo que va del certamen de primera división: el partido como local ante Sarmiento de Junín, empate 1-1 por la segunda fecha, se desarrolló en el Nuevo Gasómetro, de San Lorenzo.

El sábado, ante Defensa y Justicia, Boca volverá a ser local en la Bombonera después de tres meses. En todo este tiempo, además del receso estival, debió recomponer el césped tras la colocación de una enorme estructura de carpas para las elecciones, que se realizaron en diciembre del año pasado y consagraron como nuevo presidente al ídolo Juan Román Riquelme.

Justamente de Riquelme, Zenón dijo lo siguiente: "Cuando lo conocí no lo podía creer, me resultaba increíble estar acá con él. Y la primera vez que lo escuché hablar solamente le decía 'gracias'; no le podía responder porque no sabía qué decirle. La primera vez que lo vi en el vestuario lo miraba a cada rato, parecía un nenito".

Sobre la novela de su pase de Unión de Santa Fe a Boca opinó: "Siempre preguntaba cómo venía la negociación, pero también respetaba mucho a un club que me dio todo y a su gente. Además haber pasado momentos muy difíciles, como pelear el descenso con Unión, me hizo más fuerte de cabeza y crecer bastante en poco tiempo. Tuve que aprender a manejar la presión. Aprendí a estar tranquilo, soltarme y jugar".

También expresó su emoción por compartir plantel con "Marcos Rojo, (Edinson) Cavani o 'Chiquito' (Sergio Romero), que los ves y es una locura"; elogió al cuerpo técnico "porque son excelentes personas"; y reveló que le gustaría usar la camiseta número 10.

"Pero sé que en este club es un número muy importante... Por lo pronto me veo en el espejo con la camiseta de Boca y no lo puedo creer", cerró el volante.

En tanto, y luego de obtener su primera victoria en el certamen (2-0 sobre Tigre), Martínez comenzará este jueves a definir la formación que recibirá el sábado al "Halcón" de Varela. La gran duda pasa por el uruguayo Cavani, que puede volver tras su ausencia por un golpe en el encuentro con el "Matador".