Zielinski criticó la llegada de Scaloni a la Selección

"La verdad que no me gustó como llegó Scaloni al seleccionado y tampoco me gusta mucho su proceso, porque no hace falta convocar a tantos jugadores. Yo hubiese preferido a Gallardo para ese puesto, porque la selección argentina para un entrenador era la excelencia y ahora evidentemente también cambiamos hasta en eso", cuestionó con dureza en Radio Rivadavia el Ruso Zielinski.