Ricardo Zielisnki renovó este lunes su contrato por una temporada más con Atlético Tucumán y explicó que tomó la decisión de quedarse en un lugar que se siente cómodo por sobre el aspecto económico.

El Ruso, que había sido buscado por Huracán e instituciones del exterior que no trascendieron, brindó una conferencia de prensa junto al presidente de la institución Mario Leito.

"Uno debe trabajar donde se siente bien y eso sucede en Atlético. Gracias a toda la gente por el gran apoyo que recibí. Ustedes saben que no soy partidario de hacer conferencia porque soy de perfil bajo, pero quiero agradecer a los hinchas y a los que participan en el club por todo el cariño. Tuve bastantes ofertas de distintos clubes, pero aquí me he sentido bien", explicó Zielinski.

Si bien el Ruso recién oficializó su decisión este lunes, la misma estaba tomada desde el 13 de mayo, cuando el entrenador rechazó la propuesta de Huracán debido a que tenía pensado renovar su vínculo.

"Quiero tratar de que Atlético se consolide de una vez por todas en Primera. Esperemos mejorar todo lo que hemos hecho para seguir dándole más alegría a la gente", confesó. Zielinski, de 59 años, se mostró muy agradecido con el club que hizo lo imposible por retenerlo: "Encontramos en Tucumán un aspecto que es difícil de encontrar en otro lado. Han sido un montón de factores lo que me hicieron que me quede aquí y estoy muy agradecido".