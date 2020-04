Zurbriggen: "Me siento parte importante de Obras y la Liga Nacional"

Desde su debut en 2015 con la camiseta de Obras, el base santafesino Fernando Zurbriggen se consolidó como uno de los jóvenes más importantes que tiene la Liga Nacional.

En diálogo con Momento ASB repasó toda su carrera y dejó frases muy jugosas. En el inicio reconoció que “mi primer técnico en Banco fue Germán Arancio y Mauro Cosolito, después con Francisco Díaz integré una camada que ganó todo, pasé por Juanfra Ponce y Fernando Schulz, incluso con Juanfra debuté en Primera. Y como PF me parece que Alejandro Zapatero marcó un antes y después”.

Más adelante afirmó que “en un Argentino en Comodoro Rivadavia un DT de Obras me vio, me invitó a entrenar y tomé la decisión de irme a Buenos Aires. Integré varias selecciones asociativas. En una con Balín Solari ganamos en U13, en U15 perdimos la final con Oeste y en U17 ganamos en doble suplementario a Rosario en San Justo”.

Zurbriggen expresó que “tuve que tomar decisiones en un contexto y fueron acertadas para que la trayectoria me traiga a este lugar, pensaba en el básquet como una herramienta para formarme en la vida. Me sedujo el desafío de crecer dentro y fuera de un campo de juego. No sabía dónde iba a llegar, me enamoré del básquet, del alto rendimiento, de la exigencia, del stress. Todo lo que genera y con el tiempo aprendí a disfrutar, me gusta jugar, tirar, capacitarme en psicología, en varios aspectos que me mejoran, yo fui haciendo todas esas cosas para progresar”.

image.png El base está consolidado con Obras en la Liga Nacional.

Cuando le tocó repasar el estreno en la Liga Nacional recordó que “mi papá estaba presente fue contra Boca en La Bombonerita, a los 16 años entré y jugué casi 15 minutos. Lo mejor llegó al partido siguiente por la lesión de Fittipaldo, me pusieron de titular, son esos partidos donde tirás una mandarina y entra, fui goleador, ganamos y eso no me lo olvido más”.

En formativas, el base del Tachero jugó los Mundiales de Dubai 2014 y Grecia 2015. Al respecto, recordó que “hicimos una gira por Italia y Francia pero apenas llegué a Dubai tuve un esguince que me sacó tres partidos afuera. Jugar con Matías y Lucio fue un placer. Al año siguiente también compartí equipo con jugadores que son la realidad de la Liga. Arriba tenemos pioneros en la Selección y después venimos nosotros”.

Zurbriggen todavía conserva el sueño de jugar un Interasociaciones de Mayores con Santa Fe y al respecto afirmó que “se lo prometí a Mauro Cosolito, no se dieron por distintas situaciones pero que sean pacientes a todos les pido que voy a jugar en Provincial con el equipo de mi ciudad”.

A la par de ser un jugador profesional, recientemente el armador santafesino se recibió de Profesor de Educación Física. En este sentido enfatizó que “fue duro por cursaba de 18 a 23, con viajes, aviones, muchas cosas en el medio. Lo veía como un desafío, me quiero superar todo el tiempo, el día de mañana cuando no juegue más tengo un título académico, yo siempre quiero ser mi mejor versión deportiva y también lo quería ser en la facultad”.

Los números avalan un protagonismo excluyente en Obras Basket, por lo que el base también apuntó que “me siento parte importante del equipo y de la Liga Nacional. Pasé el período de adaptación, estoy cómodo en la cancha, se como cuidarme las horas previas, en la semana. El hecho de ser uno de los jugadores que más faltas recibe no es un detalle mejor, porque soy vertical y agresivo, el rival prioriza un cajón y uno ahora, eso me sienta cómodo y es parte del período de autosuperación que me alimenta”.

image.png Fernando Zurbriggen juega con su hermano Alejandro en el Tachero.

Si bien tuvo varias posibilidades de jugar torneos oficiales con la Selección Argentina, Zurbriggen trabaja para tener algún día su oportunidad en la Mayor. Al respecto disparó: “No deja de ser un sueño, cuando me tocó lo disfruté, trabajé en dos concentraciones con el equipo superior, ahí te das cuenta que querés ser mejor, desde la nutrición hasta la forma de vida, quiero crecer día a día y sacrificarme para convertirme en el modelo que quiero ser”.

En la parte final le dejó un mensaje a todos los chicos de la Asociación Santafesina, al apuntar que “a los 12 años me trataban de pollito desnutrido, yo quería ser un jugador y todo lo que estaba al alcance para superarme. Tuve un montón de elecciones y sigo elijiendo ser mi mejor versión, por eso hay que actuar en consecuencia. Hay que preguntarse cada uno lo que quiere ser. La cuarentena me ayudó y es el mejor momento de capacitación y autoconocimiento. Soy fanático de la meditación, sufro mucho la ansiedad y en este tiempo aprendí a conocerme más, tratando de usar recursos y herramientas para ser mi mejor versión”.