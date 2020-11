Pablo Zabaleta se ilusiona con la llegada de Messi al City

Al hablar acerca de la relación entre Messi y el Barcelona señaló: "Siempre hubo un vínculo entre el Barça y Leo que nunca imaginábamos que se podía tensar hasta este punto. Todo parece una incertidumbre por su futuro y a nivel institucional el Barcelona está en un momento complicado". "Son varias cosas que hacen que Leo no esté pasando por un momento de felicidad. Donde es feliz es un terreno de juego

Messi es un ganador y un competidor, quiere lo mejor para el Barcelona. Le deseo de todo corazón que encuentre la felicidad, ya veremos si en el Barça", dijo en diálogo con Radio Marca de España. Por otro lado, Zabaleta dijo acerca de su retiro como jugador profesional: "Va mejor de lo que esperaba. Según pase el tiempo se notará más la falta de rutina, pero fue una decisión que la vine madurando los últimos meses como jugador"

"Físicamente estaba bien, aunque con 35 años puedes perder algo de velocidad o intensidad, pero no tenía ningún problema para seguir jugando y como no llegó nada que me convenciera y quería que los niños volvieran al colegio y decidí quedarme aquí (en España)", expresó.

Además manifestó que extraña "ir a un campo del fútbol y presenciar un partido" y acerca de una posible carrera como entrenador indicó: "Es la idea. Es lo que más me seduce, veré en Barcelona, quiero aprovechar el tiempo para empezar los cursos".