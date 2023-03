Pampas consiguió un agónico triunfo sobre Peñarol de Uruguay

El triunfo mostró la entrega de ambos equipos; la del ganador al salir a buscar el resultado en un partido complicado y el perdedor defendiendo con entrega en el cierre, aunque no fue suficiente ya que recién cuando faltaban segundos se definió el encuentro.

Pampas golpeó primero, aprovechando que Peñarol tenía catorce jugadores por la tarjeta amarilla al hooker Guillermo Pujadas, cuando a través de su tercera línea Nicolás Damorín apoyó cerca de los postes para que el eficiente Joaquín de la Vega Mendía agregue los dos puntos a los nueve minutos del comienzo.

El luchado primer tiempo parecía acabarse sin movimiento en el marcador, pero sobre el final, el apertura Tite Etcheverry pateó al centro del campo y Peñarol Rugby recuperó un balón complicado cerca de la mitad de la cancha y atacó para generar el espacio que terminó llevando al tercera línea Carlos Deus al try. Esquinado, Etcheverry no logró la conversión por lo que ambos equipos se fueron al descanso con el local ganando 7-5.

Si bien fue el pie de de la Vega Mendía quien abrió el marcador en el complemento con un penal, el primer try fue, a los seis minutos, una perfecta jugada de ataque gestada por Etcheverry que pasó a su centro Tomás Inciarte que en una angulada carrera terminó en try. El mismo apertura agregó los dos puntos.

Después de un par de minutos instalado en zona de try de Pampas, Peñarol optó por transformar un scrum en try que, tras repetirse una vez, terminó en try penal para el visitante; el costo fue además una amarilla para el ingresado pilar Matías Medrano.

image.png El rafaelino Lorenzo Colidio intenta aguantar el múltiple tackle de los uruguayos de Peñarol en el CASI.

Tras errar un penal previo, de la Vega Mendía aportó un penal con quince minutos para acercarse a 13-19 y el hambre de ir por el triunfo se redobló.A nueve minutos del final, Peñarol Rugby volvió a sufrir una tarjeta amarilla, aunque el penal de de la Vega Mendía impactó en el travesaño.

Instalados en pleno ataque, Pampas se repitió buscando llegar al try a pura potencia y repetidas veces la defensa frenó al ataque hasta que a menos de dos minutos para el cierre y desde muy cerca terminó apoyando Gerónimo Ureta el try, que convertido por de la Vega Mendía terminó dando el celebrado triunfo al anfitrión.

La séptima fecha de la competencia continuará el próximo sábado 1º de abril, a las 20, con el cotejo que animarán Yacaré XV de Paraguay con Selknam de Chile en Asunción con el arbitraje de Francisco González. El domingo 2, a partir de las 21, en Estados Unidos, Cobras XV de Brasil visitará a American Raptors con el control del rosarino Damián Schneider. Las posiciones quedaron de la siguiente forma: Dogos XV 26, Peñarol 25, Pampas 17, Selknam 11, Yacaré 10, Cobras XV 4 y American Raptors 1.

Síntesis:

Pampas 20- Peñarol 19

Pampas: Rodrigo Martínez, Ramiro Gurovich y Javier Coronel; Lorenzo Colidio y Federico Lavanini; Nicolás D'Amorim, Jerónimo Ureta y Santiago Ruiz (cap); Mateo Albanese y Joaquín de la Vega Mendía; Lucio Auad, Manuel Alfaro, Benjamín Elizalde e Iñaki Delguy; Juan Ignacio Landó. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.Luego ingresaron: Valentino Minoyetti, Matías Medrano, Renzo Zanella, Eliseo Fourcade, Manuel Bernstein, Rafael Iriarte, Eliseo Chiavassa y Joaquín Lamas.

Peñarol de Uruguay: Matías Benítez, Guillermo Pujadas y Diego Arbelo; Felipe Aliaga y Agustín Morales; Carlos Deus, Lucas Bianchi y Manuel Diana (cap); Santiago Álvarez y Felipe Etcheverry; Juan Manuel Alonso, Guillermo Juan Storace, Tomás Inciarte y Gastón Mieres; Rodrigo Silva. Entrenador: Pablo Bouza.Luego ingresaron: Emiliano Faccennini, Mateo Perillo, Ignacio Peculo, Juan Manuel Rodríguez, Manuel Rosmarino, Juan Francisco Torres, Ícaro Amarillo y Juan Andrés Zuccarino.

Primer tiempo: 9’, Gol De la Vega MeNdía por Try de D’Amorim (PA), y 39’, Try de Deus (PE).

Amonestado: 7’, Pujadas (PE).

Parcial: Pampas 7 - Peñarol 5.

Segundo tiempo: 3 y 16', Penales de De la Vega Mendía (PA); 7’, Gol de Etcheverry por try de Inciarte (P); 15’, Try-Penal (PE), y 38', Gol de De la Vega por Try de Ureta (PA).

Amonestados: 15’, Medrano (PA), y 31', Zucarino (PE).

Cancha: CASI.

Referee: Tomás Bertazza.