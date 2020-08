La directora del Samco de Helvecia dio positivo de coronavirus por segunda vez y fue derivada al Hospital Cullen de la ciudad capital por algunas complicaciones provocadas por el virus. Es un caso llamativo ya que la médica se había contagiado por primera vez en abril pasado hasta que se recuperó y recibió el alta. Ahora nuevamente se contagió. A la vez, el presidente comunal de la localidad, Luciano Bertossi, se aíslo por precaución al estar en contacto con un caso confirmado.

En Helvecia fueron confirmados diez casos positivos de coronavirus, de los cuales siete son personal de salud, con nexo confirmados, por lo que no se descartan nuevos brotes teniendo en cuenta lo contagioso que es este virus y lo que viene sucediendo en el mundo.

En cuanto a las secuelas que quedan en las personas que lo contraen, los especialistas indicaron que no hay registrado ninguna complicación que pueda tener un paciente contagiado.

A la vez, indicó que las primeras medidas que se toman son un tratamiento para bajar la fiebre o de acuerdo a los síntomas que presente el paciente. Aunque la recomendación es la habitual que se repite a diario y, sobre todo, tiene que ver con el aislamiento preventivo.

El presidente comunal está aislado

El presidente comunal de Helvecia, Luciano Bertossi, decidió aislarse como indica el protocolo sanitario al haber estado en contacto estrecho con un caso positivo. "Me encuentro en perfectas condiciones, no he presentado ningún síntoma y voy a seguir trabajando desde mi domicilio", avisó el mandatario en un video que publicó en las redes sociales.

La localidad reportó tres nuevos casos de Covid-19, por lo que el número de contagios ascendió a doce desde que comenzó la pandemia.