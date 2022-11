Paolo Goltz dijo presente y se abre la puerta para su continuidad

El interrogante estaba presente y era lógico que así suceda. No se sabía que sería del futuro de Paolo Goltz, ya que el defensor termina su contrato el 31 de diciembre y había dado indicios de que no seguiría en Colón. Incluso no había contestado la oferta que la dirigencia le había realizado para extender el vínculo por un año más. Y además, para Marcelo Saralegui es importante que se quede.