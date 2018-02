Pavón dijo que prefiere jugar el Mundial antes que ganar la Libertadores

"El mundial es el mundial, se disfruta mucho y más con los jugadores que tendría al lado", agregó. Y siguió: "Cuando estuve en la selección sentí que no tenia que estar nervioso. Sabía que era un solo momento para aprovechar", recordó.

"Cuando dicen que puede haber una buena sociedad Messi-Pavón suena fuerte. Me pone muy contento", se jactó. El jugador, quien Este viernes será observado por el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, luego se refirió a la oferta que tuvo para irse a jugar a Arsenal de Inglaterra y la causa por la que se quedó. "La Premier es un lugar muy hermoso. Me pone muy contento que un equipo tan grande como el Arsenal me quiera. Pero empecé a analizarlo y me quise quedar por el tema del mundial", admitió.