"Pensamos en la última semana de septiembre para volver a jugar"

Luego de haber recibido el alta médica y encontrarse bien de salud tras dejar atrás el Coronavirus, Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), dialogó con Sportia y reveló la fecha en la que estima que volverá el fútbol.

"Esperamos la reunión del martes del presidente de la AFA con el ministro de Salud de la Nación, pero nosotros siempre pensamos que era la ultima semana de septiembre, comienzos de octubre para reiniciar la actividad de los partidos y del campeonato, si lo hubiere", contó Lugones.

Sin embargo, por ahora todo parece muy lejano porque aún ni siquiera hay una fecha establecida para permitir el reinicio de las prácticas, algo que, tal como el titular de la APreViDe lo dejó en claro, se necesita para que la pelota vuelta a rodar. "Necesariamente la actividad del fútbol requiere comenzar a entrenar antes, con las particularidades de cada caso", soltó.

Si bien Lugones no detalló el protocolo que se llevará adelante cuando vuelvan los encuentros de manera oficial, sí aclaró que "el regreso del fútbol requiere de controles, de hisopados y para las divisiones menores del fútbol del ascenso es un sacrificio muy grande".

En lo que respecta al caso particular de Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, que necesitan volver lo antes posible a entrenarse porque, tal como lo fijó la Conmebol, tienen que jugar por la Copa Libertadores el próximo 17 de septiembre, Lugones explicó: "Estamos pensando en acompañar a los planteles. Los cinco planteles que participarían de la Copa Libertadores, sus entrenamientos son en la provincia de Buenos Aires. Tanto Boca como River tienen los predios en la provincia, más Tigre, Defensa y Racing".

Para luego agregar" Y luego ir acompañando el entrenamiento de los demás equipos para que no sean molestados por los hinchas que quieren brindar afecto o van a visitar los entrenamientos. Vamos a tener una tarea ahí, esperando cuando se de el ok para que comience el fútbol. Al principio, y seguramente durante un tiempo largo, sin publico en las tribunas, pero también cuidando a los que estén autorizados por el trabajo a estar en la cancha".

Sobre el final de la entrevista, Lugones habló sobre una posible vuelta definitiva de los visitantes a las canchas del fútbol argentino. "Creo que hay que salir de la pereza. Los dirigentes del fútbol muchas veces nos dicen que no a la idea de jugar con visitantes, por una cuestión de costos y no es atractivo cuando juegan con un equipo que no tiene mucha convocatoria. Pero también hemos hecho cientos de partido de Copa Argentina con las dos hinchadas, con las canchas llenas, trasladando dos hinchadas desde distintos lugares del país, y eso nos da la pauta de que cuando se quiere hacer, se puede hacer", concluyó.