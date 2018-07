Peverengo sobre los incidentes en Colón: "Quedó demostrado que no podés relajarte"

Los incidentes que se suscitaron el pasado domingo en el estadio Brigadier López entre Colón y Rosario Central no pasaron inadvertidos. Independientemente de que fue por la Copa Santa Fe , desde las altas esferas del gobierno provincial tomaron nota y continúan las investigaciones para dar con los responsables.





Fernando Peverengo, subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe charló con radio Sol 91.5 y en el inicio expresó: "Uno no puede dejar pasar la gravedad de la situación, no es la primera vez por eso estuvimos reunidos con el jefe de la Unidad Regional y el ministro de seguridad pidiendo explicaciones".





Para más adelante, agregar: "Entendemos una clara falla del operativo dispuesto, estos errores no pueden volver a pasar, dejar un mensaje muy claro que no te permite relajar nunca, por más que la Copa Santa Fe que uno viene bregando para bajar los decibeles que no se juegan los puntos por partidos oficiales, quedó más que demostrado que no podés relajarte, primero la autocrítica que nos hacemos y que se tiene que hacer desde la policía que no puede volver a suceder".





Peverengo reconoció: "Al número de personas involucradas lo estamos procesando, seguimos trabajando con colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación, me están mandando reportes y tratar de que sea lo más justo en una resolución mediante, aplicarle la admisión a los que estuvieron en los desmanes del domingo, hay que seguir trabajando siempre".





En el último Mundial de Rusia se produjeron varios incidentes donde hubo hinchas de Unión involucrados. Al respecto, el funcionario expresó: "Estuve hablando con Guillermo Madero, estamos trabajando en la identificación, hasta el momento no están subidos los datos al programa tribuna segura. Eran siete hinchas de Santa Fe. La información es que están trabajando y en los próximos días se van a comunicar todos los datos".





Cuando se refirió al actual proyecto de Tribuna Segura, con parte de un proceso para erradicar la violencia de las canchas, Peverengo afirmó que "Tribuna Segura vino para quedarse, es una excelente herramienta para que los violentos se alejen, el problema es más de fondo, tiene que ver con comportamientos humanos, no podemos relajarnos y trabajar en los operativos para perfeccionarlos, evidentemente siguen teniendo falla, pero hay que tratar de tener la menor cantidad de errores posibles".





En su despedida hizo referencia a lo que sucederá el fin de semana, con dos viajes de los equipos santafesinos a Rosario y la llegada de River a Santa Fe para jugar su partido por Copa Argentina . Al respecto, enfatizó: "Tenemos que trabajar mucho por esa situación, lo más importante es evitar un cruce de hinchadas, no se nos puede escapar, estamos enfocados en eso".