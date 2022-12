"Pienso que Messi está a la par de Maradona"

No obstante, aseveró que los galos son un rival muy duro y que no dejarán nada en el camino: "Me preocupan (Kylian) Mbappe, (Antoine) Griezmann y (Olivier) Giroud, y si jugara (Adrien) Rabiot, que es un jugador de calidad, y tienen un gran arquero (Hugo Lloris). Es un grupo que trabaja desde hace mucho con este entrenador. Es un equipo muy completo, muy organizado. Pero es una final y todo puede suceder".