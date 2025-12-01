Plan Divino se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 5 de diciembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Llega a Santa Fe un espectáculo único: Plan Divino, la mega banda que celebra la obra maravillosa de Charly García y Fito Páez, en una noche llena de himnos y emoción. El viernes 5 de diciembre, el escenario de Tribus será testigo de un show inolvidable con la voz de Tiago Galíndez (ex Piano Bar), acompañado por una tremenda banda con guitarras, teclados, batería, bajo, sección de vientos y coros.

Plan Divino no es solo un tributo: es una celebración en vivo de las canciones que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Himnos como El amor después del amor, Circo Beat, Demoliendo hoteles, Yo vengo a ofrecer mi corazón, Peperina, Tumbas de la gloria y Seminare sonarán con la fuerza y la frescura de una producción imponente.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161