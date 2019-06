La ola de inseguridad castiga fuertemente a la zona comercial de Aristóbulo del Valle. En la madrugada de este jueves robaron una peluquería y dejaron al comerciante sin sus herramientas de trabajo.

El episodio delictivo ocurrió a la altura del 8500, en la zona de barrio La Esmeralda, en el norte de la ciudad. Los delincuentes rompieron los candados de la reja del local, forzaron la puerta de ingreso y una vez adentro, vaciaron el negocio.

"Me llevaron todos mis elementos de trabajo, tijeras, máquinas y secadores de pelo. Es muy triste tener que trabajar todo el día para que te suceda esto; así es muy difícil, te quitan las ganas de seguir adelante", expresó Gustavo, propietario de la peluquería.

"No me queda otra que comprar nuevamente los elementos de trabajo y seguir. Acá se llevaron cerca de 30 mil pesos en equipamiento", indicó Gustavo y agregó: "Me da mucha bronca porque si se robaron mis herramientas es porque hay un mercado que las compra".

En avenida Aristóbulo del Valle al 8500, delincuentes desvalijaron una peluquería.

"Lamentablemente no estamos hablando de un caso aislado. Vivo por la zona de barrio Esmeralda y los robos son muy frecuentes. El norte de la ciudad está muy olvidado y desprotegido. Hoy me tocó a mí, pero mañana puede pasar en cualquier otra zona del barrio", finalizó el comerciante.