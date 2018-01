Analizan si es Nahir Galarza la joven que aparece en un video clave

La Justicia de Entre Ríos investiga un video al que tuvo acceso en las últimas horas y que corresponde a la madrugada en la que Nahir Galarza asesinó a su novio, Fernando Pastorizzo luego de dispararle en dos oportunidades.

Las imágenes se sumaron a la causa que investiga el fiscal de Gualeguaychú Sergio Rondoni, quien hoy viernes examinará el material y los rasgos de la mujer que aparece.

En el video se aprecia a una joven, de contextura similar a la de la joven imputada del crimen, caminando a las 5.22 de la mañana en una calle que está a seis cuadras de donde ocurrió el homicidio . La chica lleva puesto una musculosa y un short, tiene pelo largo y camina con tranquilidad por una de las veredas.





Desde el seno de la familia Galarza aseguran que la joven que aparece en el video no es Nahir y esa información fue comunicada a Fiscalía. Aseguran que no es la chica, que la contextura física es diferente y que la noche del 29 de enero la chica no llevaba puesta la ropa con la que aparece la joven del video.









En cambio, la familia de Fernando Pastorizzo le pidió al fiscal Rondoni que investigue, hagas pruebas y analice las imágenes para corrobar si la joven que aparece es o no Nahir.