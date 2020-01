Apresaron a cordobés que robaba en Esperanza usando un inhibidor de señales

El jueves en horas de la tarde, allanaron una vivienda en la localidad cordobesa de Villa Santa Cruz del Lago ubicada en inmediaciones de las calles Las Acacias y Los Jazmínes adonde aprehendieron a C. R. C. de 40 años, quien sería el presunto autor de numerosas sustracciones cometidos con el uso de inhibidores de señales, y que ocurrieron en los últimos meses en la ciudad de Esperanza. Le secuestraron su vehículo particular -usado en la faena delictiva- y otros elementos probatorios incriminantes.

Allanamiento en Córdoba

El allanamiento fue realizado por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I de Esperanza de la Policía de la provincia de Santa Fe, contaron con la colaboración del policías del Departamento de Investigaciones Criminales de la Regional II de Punilla de la Policía de la provincia de Córdoba, y secuestraron su vehículo particular.

investigación

Desde hace meses varios damnificados denunciaron que dejaron sus vehículos estacionados en distintos puntos de la ciudad de Esperanza, y cuando regresaron notaron la faltante de elementos personales, portafolios, dinero, documentación, ropa, electrónicos y realizaron las correspondientes denuncias en comisaría de Esperanza. Todas fueron recibidas en la fiscalía, que ordenó a los pesquisas de la PDI la investigación y el esclarecimiento del caso.

Aprehendido

Los pesquisas de la PDI Región I de Esperanza, auditaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas, comerciales y domiciliarias, y así fue como detectaron la presencia de un hombre que desde su vehículo particular observaba cuando los conductores estacionaban sus vehículos, y cuando estos intentaban el cierre automático, usaba un inhibidor de señal para lograr que este quedara abierto. Luego, descendía de su auto, abría el vehículo inhibido y sustraía todos los elementos de valor que encontraba a su paso.

Delito imputado

informaron sobre el resultado del procedimiento de aprehensión del principal investigado, como el vehículo y otros elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de la ciudad de Esperanza del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Benítez, que ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de "hurtos reiterados por el uso de inhibidor".