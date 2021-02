La investigación tuvo su corolario cuando promediaba la mañana. Los allanamientos se ejecutaron en viviendas ubicadas sobre calle Azcuénaga al 1900 en el barrio Guadalupe Oeste de la capital santafesina,

Informaron la novedad sobre la ejecución de los allanamientos, la aprehensión de las tres personas y el secuestro de telefónía celular a la Jefatura de la Agencia de Investigación Criminal AIC. Estos hicieron lo propio con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresín, que ordenó que las personas aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que sean identificadas, y sobre las que se resolverá su situación procesal en las próximas horas.

allanamiento 02.jpg Apresaron a tres personas por intentar vender terrenos ajenos en el B° El Pozo de Santa Fe

Asentamientos irregulares y disturbios

Sobre fines de enero, en el extremo noroeste de barrio El Pozo, en el ingreso al asentamiento irregular que se conformó en la zona de la playa Los Alisos, el Ministerio de Seguridad anunció la presencia 24 horas al día de un móvil de la Policía de Acción Táctica (PAT) en el área las 24 horas.

Como lo contó UNO Santa Fe, los vecinos de El Pozo que viven frente a los asentamientos irregulares vivieron un verdadera calvario: música a todo volumen durante el día, amenazas, gritos y quema de pastizales.

En un comunicado que acercaron los habitantes del populoso barrio a la redacción de UNO Santa Fe, manifestaron su malestar y pesar por la situación que viven a diario: "Los vecinos sentimos que nos toman el pelo, ya que denunciamos disturbios todo el tiempo y la policía no hace nada. Tenemos un destacamento de la PAT a metros del asentamiento irregular y no accionan. Somos muchas las personas que pasamos la noche sin dormir por que la gente usurpadora no sabe convivir, hasta se dan el tupé de lanzar amenazas al aire una vez que la policía se retira".

"Somos gente de trabajo que paga sus impuestos y estamos cansados de denunciar al 911 y la comisaría del barrio el descontrol que se vive a diario en dicha zona de viviendas ilícitas. Solo pedimos que las autoridades hagan su trabajo de una vez por todas", continuaron los vecinos en el comunicado.

"Somos vecinos de la manzana 15 que hace años padecemos todo lo que conlleva convivir con un asentamiento ilegal, con disturbios, venta de drogas y otros inconvenientes", resaltaron los habitantes del sector noroeste de barrio El Pozo.

"Hace una semana se instaló en la zona un destacamento de la Policía de Acción Táctica para impartir paz en la zona y evitar que se siga expandiendo el asentamiento, pero a la fecha no hemos visto que funcione la medida", subrayaron y destacaron: "Este miércoles varios vecinos denunciamos al 911, a la Municipalidad y a la Comisaría 25ª la situación de ruidos molestos en uno de los ranchos del asentamiento y nadie logró que se apague o se ponga en un volumen prudente. Según nos informaron la camioneta de la PAT estuvo toda la madrugada trasladando a un herido de bala. La situación continuó hasta las 10 de la mañana de este jueves con fogata de por medio, quemando parte de los arboles que aferran nuestras defensas hídricas".