"Baigoría, juntamente con González, son dos líderes del tráfico de drogas en Santa Fe"

A días de cumplirse un mes del desbarate de la organización narco que tenía como cabecillas al sargento de la policía provincial Edgardo "Cabezón" Baigoría y su socio, Emanuel "Enano" González, el juez que instruyó la causa, Francisco Miño, dictó el procesamiento para los seis imputados esta semana.

Todos fueron acusados de haber formado parte, en distintas escalas, del contrabando de estupefacientes provenientes del exterior –marihuana de Paraguay y cocaína de Bolivia– y trasladarlos por tierra a la capital provincial con el fin de distribuirlos en los eslabones inferiores de la cadena del narcotráfico en el departamento La Capital y zonas de influencia.

Al respecto, el fiscal federal que inició la pesquisa, Walter Rodríguez, consideró que la organización desbaratada tuvo algunas características sobresalientes en la negociación de estupefacientes con productores del exterior. A su vez, sostuvo que tiene bastante razonalibidad analizar que la detención en 2016 del sindicado capo narco, Sergio "Zurdo" Villarroel, en Alto Verde, provocó un crecimiento y expansión de la banda liderada por Baigoría y González.

En tanto, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó que el grado de participación de los agentes de Gendarmería con la organización narco puso en alerta y fue un llamado de atención, ya que ambos fueron auxiliares de la Justicia en reiteradas oportunidades. "La causa de Baigoría, en este punto, ha sido un mojón concreto porque nos ha requerido la necesidad de revisar algunos antecedentes muy recientes en los cuales actuaron con la Justicia", explicó Rodríguez en un mano a mano con UNO Santa Fe.

—¿Quedó conforme con el procesamiento dictado por el juez Miño?

—Es plenamente compatible nuestro pedido con la decisión judicial.

—¿Quedó disconforme con la excarcelación que brindó el magistrado al cambista imputado por facilitar los medios para que la organización pueda adquirir moneda extranjera?

—No, porque yo opiné a favor de la libertad de él ya que hay que tener en cuenta que el mínimo de la pena en expectativa, mirando en abstracto, es de tres años y entonces le permite obtener la libertad. No obstante ello, yo recomendé que sea mediante una caución –fianza real– y el juez accedió, por lo cual está garantizado que no habrá peligro de fuga y tampoco entorpecimiento probatorio.

—¿Cómo describe la organización que tenía al sargento Baigoría como líder?

—Baigoría, de acuerdo a nuestra convicción, juntamente con González, son dos cabecillas, dos líderes de la actividad del tráfico de drogas en Santa Fe. Para poder desplegar esa actividad tenían un modus operandi con algunas características bastante sobresalientes. La más habitual era la de negociar la droga en el exterior. Ya sea, marihuana en Paraguay o cocaína de Bolivia . No es una organización rígida, que siempre se le compra al mismo o transporta el mismo. Siempre estas situaciones son mucho más aleatorias. Lo que diría que es consolidado es el esquema que tenía la organización en la región. Es decir, que están consolidados los resortes para empezar a distribuir la droga en determinados puntos. Pero, lo que está ligado a situación fronteriza, una bajada de estupefacientes, para los acusados, puede ser con uno o con otro y participan distintos actores. El segundo paso de este esquema que tuvo la organización fue que los cabecillas se valieron de un cambio de divisas, por el cual participó esta persona dedicaba al cambio de dinero. Entonces, producen esa compra y lo que nosotros notamos es que no se produce un contacto inmediato con la droga, sino que delegan o tercerizan ese traslado en otras personas, como un elemento para no quedar pegado a cualquier procedimiento. Hay que aclarar que existe, aún no lo tenemos suficientemente averiguado, una especie de "enfriamiento de la droga". Es decir, el guardado en un lugar hasta que estén las condiciones para poder volcarla a los diferentes lugares de expendio.