Barrio Alfonso: atraparon a un joven que era buscado por intento de asesinato

Este lunes, cuando promediaba la tarde, en cercanías de la esquina de Avenida Mosconi y Juan de Garay en el corazón de barrio Alfonso, efectivos de la Comisaría 2º que recorrían ese sector del suroeste santafesino en un patrullero, advirtieron que ante su presencia un muchacho escapaba a bordo de una motocicleta hacia el oeste, con intenciones de cruzar las vías del ferrocarril Mitre e ingresar en barrio Santa Rosa de Lima. Los uniformados aceleraron la marcha y lo persiguieron, hasta detenerlo a unos 70 metros. Resultó que contaba con pedido de captura "activo" por tentativa de homicidio, hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2017, cuya víctima había sido Mario Barrionuevo de 18 años.

Las calles de la populosa barriada Alfonso se atestaron de personas que no quisieron perderse las alternativas del procedimiento. Algunos le gritaron "asesino", "asesino", y los policías le preguntaron por su identidad, aunque el detenido no quiso revelarla. Aunque sí en cambio lo hicieron varios vecinos que afirmaron que se trataba de M. E. C. de 22 años, buscado desde fin de año por la tentativa de homicidio a Mario Barrionuevo de 18 años.

Ese dato fue suficiente para que trasladen al sujeto y la motocicleta Honda modelo Falcon gris, para constatar si registra pedido de secuestro o cuál es la situación real del vehículo en función de su patente y el número de cuadro y de motor.

Antes de fin de año

Tal como fue anticipado el domingo 31 de diciembre por UNO Santa Fe, hirieron de tres balazos a Mario Marcos Barrionuevo de 18 años, en el intercostal izquierdo, en inmediaciones de Juan Díaz de Solís y Pasaje sin Nombre a las 22 del sábado 30 de diciembre. Según los residentes de barrio San Lorenzo, transformados en involuntarios testigos de una tentativa de homicidio, el atacante iba de acompañante en una moto Honda gris, que después de consumado el ataque escapó a toda velocidad. Barrionuevo fue trasladado de urgencia hasta el hospital Cullen, recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico que lo operaron y luego lo derivaron a la unidad de terapia intensiva adonde quedó internado en estado delicado.





Informaron la novedad a los fiscales de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ordenaron que continúe privado de su libertad y que sea identificado.