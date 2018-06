Buscan establecer la identidad del fallecido en el accidente de Urquiza y La Rioja

El fatal siniestro ocurrió cerca de las 2.30 y fue protagonizado por una motocicleta y una camioneta Citröen Berlingo blanca. Ambos, por causas que se intentan establecer, impactaron fuertemente por lo que el conductor de la moto terminó cayendo a la cinta asfáltica y falleció en el acto.

Por su parte, el que manejaba en la Citröen Berlingo, fue hasta su vivienda y en medio de una crisis –indicaron fuentes del caso– no quiso salir de la propiedad, por lo que terminó siendo aprehendido. Se estima que en las próximas horas se le otorgue la libertad.

En cuanto al hombre fallecido, existe un gran misterio sobre la identidad del mismo. La moto en la que circulaba era una Honda CBR modelo 250 roja y negra sin patente, la cual no tenía ninguna documentación.

Cuando los peritos policiales le realizaron el examen de dactiloscopia –de las huellas– no tuvieron mayores avances ya que no encontraron ningún antecedente penal por lo que no se logró establecer la identidad del hombre.