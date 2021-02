Buzos buscan a Ivana Módica en el Dique La Falda y aguardan la indagatoria del novio

Fuentes policiales aseguraron que la búsqueda se focalizó esta mañana cerca de las 7 mediante la utilización de embarcaciones en el Dique La Falda y se realizaron rastrillajes en los alrededores, en una zona arbolada junto al lecho de agua.

ivana modica 2.jpg Se traba en la búsqueda de Ivana Módica, quien se encuentra desaparecida desde la noche del pasado jueves en la localidad cordobesa de La Falda google

"Vamos a focalizar la búsqueda en este espejo de agua, el dique de La Falda, que está próximo a la vivienda", en el barrio Santa Rosa, dijo en declaraciones a Canal 12 de Córdoba el subcomisario Daniel Heredia, quien está a cargo de la búsqueda de Ivana, de la cual participan casi cien efectivos de distintas divisiones de la fuerza de seguridad. Allí opera un grupo de buzos que trabajará "a una profundidad de entre 15 y 20 metros y con visibilidad prácticamente nula debido al barro arrastrado por las últimas crecientes del río".

Los investigadores aseguraron que se aguarda para las próximas horas la indagatoria al novio de la mujer, Javier Galván (37), quien fue apresado ayer a pedido de la fiscal de Cosquín, Jorgelina Gómez, y quedó acusado, en principio, de los delitos de "falso testimonio agravado y desobediencia a la autoridad".

La detención y la acusación surgió a partir de las "contradicciones" en la declaración testimonial y por "violar la orden de distanciamiento" que se le había impuesto meses atrás, luego de una denuncia que había realizado Módica por violencia de género.

Galván es militar, piloto de la Fuerza Aérea en Córdoba, dijeron los investigadores. Según su perfil en la red social Linkedin, Galván es Piloto de Ensayos en Vuelo de la Fuerza Aérea y tiene 3.090 horas de vuelo.

En tanto, esta mañana la madre de la mujer desaparecida aseguró a los medios locales que su hija "es una persona muy fuerte" y que "si no aparece es porque está golpeada en la cabeza, porque si tuviera un golpe en el cuerpo, saldría adelante". "No es de quedarse jamás, es fuerte de mente, de espíritu y de cuerpo. Lo que más nos preocupa es esto que no aparezca”, dijo la mujer.

La investigación es llevada adelante por la fiscal de Instrucción de Cosquín, Jorgelina Gómez, en tanto que en los rastrillajes están afectados 70 efectivos entre personal policial, canes, bomberos y de Defensa Civil, además de buzos tácticos.

La zona en la que se busca a Módica tiene una gran afluencia turística, con gran presencia de visitantes por el fin de semana largo, por lo que la logística para dar con el paradero de la mujer se convierte aún en más complicada.

Según los investigadores, Ivana se comunicó por última vez con su hija Nicole el pasado jueves cerca de la medianoche, cuando se intercambió mensajes con su teléfono celular.

Galván realizó la denuncia policial por la desaparición el viernes, argumentando que él se había ido a trabajar a las 6.30 y cuando regresó por la tarde la mujer no estaba en la casa.

Asimismo, el ahora detenido e imputado había aportado datos a la policía de que, presuntamente, la mujer había salido a caminar en la zona del cerro La Banderita, en La Falda, y a partir de esa información se montó un rápido e intenso operativo de búsqueda con personal de Bomberos, de la Policía, Defensa Civil y de otros organismos, tanto por vía terrestre con perros y por vía aérea con drones y un helicóptero.

El jefe del Departamento Unidades de Alto Riesgo (Duar), Daniel Heredia, explicó que en la búsqueda "se siguen las dos hipótesis, que pueda estar con vida en una zona de ingreso a la colonia de vacaciones de los trabajadores cerveceros, y también que su cuerpo haya sido arrojado al lago del dique de La Falda".