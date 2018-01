Caso Nahir Galarza: una foto comprueba la relación de Fernando Pastorizzo con la familia de la joven

El padre de Nahir Galarza, la joven con prisión preventiva por el crimen de su exnovio en Gualeguaychú, siempre se negó a reconocer a Fernando Pastorizzo como la pareja de su hija. Sin embargo, una foto da cuenta del vínculo que los jóvenes tenían a la vista de la familia Galarza. La imagen data de febrero de 2016 y es de las vacaciones familiares en Brasil. En la misma aparecen Marcelo Galarza, su hijo, Nahir Galarza junto a su novio.





Tras el crimen del adolescente, el hombre había dicho que su hija no le había comentado que Pastrorizzo era su novio y aseguró además que el adolescente no hablaba con ellos. Por el asesinato de Pastorizzo está detenida Nahir, que confesó que mató de dos balazos a su exnovio en Gualeguaychú. El abogado de la joven Víctor Rebossio dijo, tras el estudio de parafina, que la inexistencia de rastros de pólvora en las manos de la chica indica que "no disparó".





La imagen que demuestra que la familia Galarza conocía la relación entre Nahir y Fernando fue publicada por la periodista Mónica Farabello, del diario El Día de Gualeguaychú, de parte de un allegado al círculo íntimo de la familia.

Embed El dermotest de Nahir dio negativo

La policía entrerriana analiza la responsabilidad de su padre sobre la 9 milímetros que mató a la víctima. Se realizó un dermotest a toda la familia de la acusada



LA NOTA ►► https://t.co/RGdkiE1mI0 pic.twitter.com/CIX7gJw82m — Uno Santa Fe (@unosantafe) January 4, 2018



En contraposición, el fiscal del caso, Sergio Rondoni Caffa no convalidó los dichos del abogado de la acusada, aclaró que "el dermotest puede dar negativo aún habiendo disparado". "La pericia se hizo seis horas después del hecho y en calidad de testigo", dijo el investigador en una entrevista con TN. El funcionario judicial explicó que con el correr del tiempo "la persona se lava las manos" y eso puede alterar los resultados.





Rondoni Caffa dijo además que investiga "una relación tóxica" y que ya fue acreditado que la noche del 24 de diciembre la pareja mantuvo una pelea a golpes en la puerta de un boliche. Justamente el vínculo entre ambos es una de las claves de la investigación, para que el fiscal pueda definir la carátula, que hasta el momento es "homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por el vínculo".





Rondoni Caffa dijo que en Nochebuena "hubo un problema entre ellos, una discusión que se dio fuera de una discoteca y una pelea a golpes". "Ella le pegó a él, pero también él le había pegado en la cabeza a ella: había una situación de violencia de ambas partes", indicó el investigador.

Embed Nahir y Fernando tuvieron "una discusión y una pelea a golpes" días antes del asesinato ►► https://t.co/wW2riiWbwf pic.twitter.com/129nB5nhar — Uno Santa Fe (@unosantafe) January 4, 2018



El crimen

El asesinato se produjo el pasado viernes 29 de diciembre cerca de las 5 de la madrugada, cuando Pastorizzo fue encontrado muerto en la calle General Paz al 300 en Gualeguaychú, al lado de su moto y con dos disparos en el pecho.





Galarza confesó la autoría del crimen y dijo que lo cometió con el arma reglamentaria de su padre policía, que la acompañó a entregarse. La Justicia le dictó 60 días de prisión preventiva por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por haber sido cometido con un arma de fuego.





Mirá la foto acá: