Caso Rosalía Jara: "Tenemos elementos suficientes para que comience el juicio"

Este martes la familia de Rosalía Jara , su abogado Aníbal Zupel, integrantes del Foro contra la Trata y fiscales tuvieron una reunión en la Casa Gris con el ministro de Gobierno, Pablo Farías , para analizar la investigación de la joven desaparecida el 1 de julio de 2017. Rosalía, oriunda de Fortín Olmos, es madre de una nena de dos años. El único sospechoso de su ausencia, el profesor Juan Valdez, continúa con prisión preventiva.





En diálogo con UNO, la tía de Rosalía Jara, Mónica Pérez, describió sobre el encuentro: "La reunión fue positiva por lo que pedimos, que es todas las pericias que faltan. Nos dijeron que el gobernador está preocupado por el caso y que pone a disposición lo económico o vehículos, todo lo que sea necesario para que los fiscales o el abogado de la familia trabajen y empiecen a hacer las cosas como hay que hacerlas y que empecemos ya. Lo que pedimos es que se depositen los fondos para que se realice la geolocalización, que es una de las pruebas que nos estaría faltando para acercar un poco más a la investigación. Con eso no vamos a saber dónde está ella o su teléfono pero sí nos da un margen para saber si puede estar en un lugar y estamos buscando en otro".





"La investigación hoy está estancada", expresó preocupada y agregó: "No hubo más rastrillajes ni se la buscó más en el pueblo. Sí sabemos que la Policía de Investigaciones de Reconquista hacen los operativos y allanamientos cuando reciben alguna denuncia y buscan en los lugares que le dicen pero siempre con resultados negativos con relación a Rosalía".









Por su parte, Zupel habló con UNO en la Radio por FM 91.5 sobre las últimas informaciones sobre el caso: "Hay novedades con respecto a toda la causa, creo que estamos en la parte final de esta investigación. En los próximos días o el mes que viene estaríamos pidiendo que se eleve a juicio, ya que las evidencias recolectadas en la carpeta judicial son suficientes".





En esta línea, Pérez opinó: "Queremos que el juicio empiece lo más pronto posible. Todos los meses el único detenido pide para ser liberado, entonces queremos llegar a un juicio y hacer todas las investigaciones y pericias que hagan falta para poder ver qué es lo que pasa".









En cuanto a los reclamos que habían anticipado minutos antes de la reunión sobre el pedido de peritajes para la geolocalización de los teléfonos del imputado, de Rosalía y de otras personas, a los fines de determinar qué ocurrió en los últimos momentos de Rosalía en Fortín Olmos, apuntó: "Hay algunos peritajes realizados y se ha pedido la geolocalización, por más que creo que ya hay una georreferenciación. Hay fuerzas de todo el ámbito nacional que han trabajado, así que se están reuniendo todos los elementos. Más allá si se puede realizar o no este tipo de pericia, nosotros estamos convencido de reunir lo suficiente como para que comience el debate y se inicie el juicio para el único imputado, que en este caso es el señor Valdez, quien está con la prisión preventiva sin plazo y que ha sido ratificada por la Cámara. La idea es que el mes que viene se eleve la causa a juicio y de esta forma lleguemos a una resolución con este caso".









Asimismo, en relación a otros investigados, como los policías cuyas casas fueron allanadas, Zupel describió: "Hasta el momento nuestra teoría es seguir trabajando con este único imputado. Luego si del debate surgen elementos nuevos contra alguna otra persona, por supuesto se van a abrir investigaciones pertinentes para determinar qué responsabilidades han tenido en la desaparición de Rosalía". En este sentido, aclaró que dejarán para el debate judicial más datos concretos de la causa.









"Hay muchos testimonios. Incluso cuando se hicieron los rastrillajes hubo muchas personas que colaboraron. De todos modos, son localidades chicas que por ahí alguien puede llegar a saber algo y no lo revela por miedo de alguna represalia. En los pueblos por ahí pasan estas cosas", agregó el defensor de la familia Jara. Al mismo tiempo, reveló sobre los estudios que se realizaron para determinar si la joven desaparecida estuvo con el imputado hasta último momento: "No se pudo realizar el ADN porque no se tuvo el material genético apropiado para realizarlo. Luego se hizo un estudio de mayor complejidad pero tampoco ha arrojado un resultado que pueda aportar o revelar que esos cabellos son de Rosalía".





Sobre las hipótesis que maneja la familia, Pérez indicó: "Nosotros dejamos todas las posibilidades abiertas. El otro día alguien llamó y nos dijo que la vio en un pueblo en Misiones en una casa con el frente amarillo, y lo que hicimos fue llamar a la PDI y al fiscal para que averigüen si era cierto. La desesperación y la angustia te lleva a buscar dónde te dicen y nosotros la esperanza es lo últimos que vamos a perder. Nosotros creemos y esperamos encontrar a Rosalía con vida".









Por último, sobre la reunión con Farías apuntó: "Hoy se dio una entrevista con el ministro de Gobierno y los familiares. Fuimos invitados para analizar cómo va la investigación y nos ofrecieron todos los elementos necesarios para colaborar en el esclarecimiento o en el hallazgo de Rosalía Jara, a quien estamos buscando desde hace más de un año. Dentro del contexto con el ministro, un pedido que hemos realizado es que el Ministerio de Salud se aboque a la atención tanto física como mental de la señora Daniela y la niña Alma –mamá y la hija de Rosalía–, para que se le dé una contención integral para que puedan sobrellevar la situación que están sobrellevando. Ellas están sufriendo una desmejoría en su estado general, así que esta tarde ya se llevará a cabo una reunión para comenzar a atenderlas. Se trata de una familia vulnerable que necesita estar de la mejor manera, más si tienen que enfrentar un juicio los próximos meses".





En relación a la salud de la mamá de Rosalía y de su hija, Pérez describió: "La salud de la madre de Rosalía está muy deteriorada a partir de esta situación, anímicamente no está bien. Y Alma se quiebra en llanto cada vez que escucha que la nombran a su mamá. Por ahí ella no la llama más su mamá porque era bebé cuando se la llevaron, pero después te das cuenta que está llorando porque alguien la nombró. Entonces, nos damos cuenta que entiende mucho más de lo que nosotros pensamos y necesita a su mamá, y la abuela necesita saber qué pasó para el día de mañana poder explicarle a su nieta que fue lo que le pasó a su mamá".