Cayeron siete narcos de una red de venta de drogas entre Corrientes y el norte santafesino

Este viernes con las primeras luces del amanecer, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron siete allanamientos simultáneos en las provincias de Corrientes y de Santa Fe. Fue en el marco de una investigación por el transporte de estupefacientes desde la primera de las nombradas provincias a ciudades y localidades del norte santafesino para su comercialización en la modalidad de vendedores barriales de drogas.

El trabajo investigativo estuvo orientado desde hace varios meses a esa comprobación y fue realizado por orden del juez federal de la ciudad de Reconquista Aldo Alurralde, por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Aprehendidos

Los siete allanamientos fueron simultáneos, en la ciudad de Bella Vista, Corrientes, ubicada a la vera del río Paraná, como también en las santafesinas Villa Ocampo, paraje San Antonio y la ciudad de Las Toscas, todas en el departamento General Obligado.

Como consecuencia del trabajo policial luego de las irrupciones fueron aprehendidas siete personas, dos mujeres y seis hombres, identificados como M. C. F. y G. N. O, y J. E. O; C. F. G. alías Cuati; S. L. O. apodado Corea, A. O. E. y C. J. G., todos mayores de edad, a los que les fueron secuestrados marihuana en trozo y fraccionada para venta y consumo como una docena de plantas de marihuana, 23 teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, dinero en efectivo y elementos probatorios incriminantes.

Indagados

Informaron la novedad sobre el resultado del megaoperativo desarrollado en dos provincias con siete detenidos y secuestro de elementos incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Antinarcóticos, y éstos hicieron lo propio con el juez federal con sede en la ciudad de Reconquista, Aldo Alurralde, siendo que el magistrado federal ordenó que las personas aprehendidas continuaran privadas de su libertad, que sean identificadas y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley nacional de estupefacientes N° 23.737, y cuya situación procesal e indagatorias será resuelta en la jornada del sábado.