Continuará preso el policía investigado por el homicidio de Walter Alarcón

El suboficial de policía de 26 años investigado por el homicidio de Walter Exequiel Alarcón continuará en prisión preventiva. Así lo resolvió ayer la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sandra Valenti, quien no hizo lugar al pedido de los defensores particulares del imputado que solicitaron la libertad de su pupilo.





Con la resolución dictada por la magistrada, es la tercera vez que se confirma la medida cautelar impuesta al policía investigado –cuyas iniciales son E. J. N.– por el homicidio ocurrido en 2016 en barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe.









Otro testigo

La audiencia celebrada ayer fue pedida por los abogados defensores, que aportaron un nuevo testigo a la investigación. "Se trata de un vecino que vive en la zona en la que ocurrieron los hechos, quien –según los argumentos de la defensa– brindó un relato distinto al que oportunamente dio el testigo protegido que aportamos desde la Fiscalía", informaron Hernández y Ferraro.





"Sin embargo, los fiscales entendemos que del nuevo testimonio se desprenden algunas referencias contextuales, pero de ninguna manera se pone en crisis el testimonio que incrimina al policía", agregaron. En tal sentido, los funcionarios del MPA aclararon: "No dudamos de la honestidad del testigo, pero está claro que no vio cómo ocurrieron los hechos. El eje de su declaración fue decir que no observó que estuviera en el lugar el testigo protegido".





Por otra parte, los fiscales señalaron que "pese a los esfuerzos de los defensores por reeditar los debates de las audiencias anteriores, hay hechos que ya fueron debidamente acreditados. Y así lo hizo saber la jueza en reiteradas oportunidades a lo largo de la audiencia de ayer".





Hernández y Ferraro añadieron que "será fundamental para terminar de fundamentar nuestra teoría del caso, el resultado de los peritajes cuya realización se encargó a especialistas de Gendarmería Nacional. Estimamos que estarían disponibles a fines de marzo del año que viene".





Los hechos

El homicidio de Alarcón ocurrió el viernes 11 de marzo de 2016 en inmediaciones de calle Maipú al 2000. "Entre las 22.30 y las 23.15, el imputado le disparó al menos una vez con su arma reglamentaria con el objetivo de quitarle la vida, lo que efectivamente ocurrió horas después en el hospital José María Cullen", relataron los fiscales.





"El homicidio se produjo a pesar de que Alarcón se había puesto de rodillas y había tirado el arma que había usado para cometer un robo minutos antes en un comercio de comidas rápidas ubicado en calle Belgrano al 3400", recordaron Hernández y Ferraro. "Al lugar en el que se produjo la ejecución llegaron luego de una persecución callejera que incluyó intercambio de disparos entre Alarcón y el policía", precisaron.









Apremios y vejaciones

E. J. N. también es investigado por otros tres hechos. Dos de ellos ocurrieron el 24 de junio de 2014. Hernández explicó que "el primero de ellos, remite al accionar de E. J. N. en el marco del traslado de siete jóvenes a la Seccional 8ª de la policía de la ciudad de Santa Fe . El segundo, en tanto, fue a raíz del accionar de un compañero de E. J. N. quien hirió de dos disparos a un hombre desarmado".

Por último, el suboficial de la policía también está imputado por otro hecho ilícito ocurrido el 13 de junio de 2014 aproximadamente a las 3, también en la Seccional 8ª de la ciudad de Santa Fe. "E. J. N. y un cabo de la fuerza golpearon con sus puños y pies a dos personas –una de ellas menor de edad– a quienes habían privado de su libertad", relataron los fiscales. "La agresión fue propinada luego de haber obligado a las dos personas a estar desnudas y esposadas, con el objetivo de que confesaran la presunta autoría de un delito que no cometieron. Además, al menor de edad, lo amenazaron y simularon una situación de empalamiento", concluyeron.