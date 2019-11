Celeste Villarisa y Miguel Ravelli son los únicos sobrevivientes a la balacera que sucedió en la tarde del domingo 24 de noviembre en el patio de una vivienda de calle Arzeno al 7300, en barrio Scarafía, donde perdieron la vida María Soledad Ingui de 39 años, a Omar Amarilla de 37 y Antonio Matías Fernández de 16.

Ambos permanecen internados en el hospital José María Cullen. En las últimas horas, el director del nosocomio, Juan Pablo Poletti, brindó un parte médico de los mismos.

En lo que refiere a Ravelli, "un hombre de mediana edad ingresó con herida de arma de fuego en la región torácica, que requirió la colocación de un tubo de drenaje pleural, pasó a quirófano y ahora se encuentra en la terapia intensiva con abdomen abierto y sostenido, ya que no se descarta una nueva intervención. Tiene colocado un respirador y su estado es crítico, con pronóstico reservado".

Por otra parte se refirió a la mujer, Villarisa que "en un primer momento llegó derivada desde el Hospital Iturraspe y se retiró con alta voluntaria pero más tarde reingresó con una herida de bala en el brazo y en su pierna. Ahora permanece internada en el área de traumatología".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que requieran o tengan una orden para que cuenten con custodia policial, Poletti manifestó: "De manera personal a mí no me llegó ningún tipo de pedido judicial con ese requerimiento, pero esto no quiere decir que así suceda en las próximas horas". Lo que resaltó es que el hospital cuanta con las restricciones propias del centro de salud en lo que refiere al horario y regímenes de visitas.