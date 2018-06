Cuatreros presos con novillo robado y faenado clandestinamente

Durante el curso del fin de semana, en la localidad de Las Catalinas en jurisdicción de Malabrigo en el departamento General Obligado, fueron aprehendidos a cuatro hombre de 37, 40 64 y 18 años, a los que les fueron secuestrados dos escopetas calibre 16 de un caño con 11 cartuchos en óptimas condiciones de funcionamiento, además de cinco cuchillos y herramientas, media red de un vacuno barcino que pesó aproximadamente 200 kilogramos, y un automóvil Renault 18 patente DUO 093 y un Fiat Uno blanco con dominio SOT 882.









Aprehendidos

El procedimiento fue ejecutado por oficiales y suboficiales de la Guardia Rural Los Pumas, que recepcionaron sobre robo y faenamiento clandestino de un vacuno tipo barcino hecho por el encargado de un establecimiento agropecuario de la zona de Las Catalinas en el departamento General Obligado. La investigación orientó a los pesquisas a la zona rural y allí aprehendieron a cuatro hombres que fueron identificados como W. A. C. de 37 años, R. C. de 40, R. A. C. de 64 y B. E. C. de 18, a los que además les incautaron herramientas de faenamiento, dos automóviles y evidencia probatoria.













Delitos imputados

Informaron sobre el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Guardia Rural Los Pumas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Rodrigo González, que ordenó que los cuatro aprehendidos continuaran privados de su libertad, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos autores de los delitos de "abigeato calificado y tenencia ilegítima de arma de fuego".