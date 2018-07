Denunció que le robaron el auto, pero lo había chocado y estacionado

La falsa denuncia de un joven quedó al descubierto a los 15 minutos después de radicarla en una comisaría de Mar del Plata: dijo que le habían robado el auto pero todo era una mentira para ocultar su responsabilidad en un choque, publica MinutoUno.

Los hechos comenzaron a las 10.30 de este viernes, cuando el joven de 24 años se presentó en la comisaría cuarta para denunciar que, al salir de un boliche a las 6.30, le habían robado el automóvil Chevrolet Corsa estacionado en San Juan y Luro.

De inmediato personal policial inició una recorrida por la zona y fue informado por dos miembros de la policía local de que el vehículo estaba en Colón e Yrigoyen, sin faltantes y con un choque frontal.

Mientras aún se encontraba en la comisaría, ya que apenas habían pasado 15 minutos, otros policías vieron las imágenes de seguridad de un comercio en el que se observaba al denunciante chocar contra otro automóvil y descender para ver los daños.





Ante estas novedades, nuevamente le consultaron si quería hacer alguna aclaración y el joven le respondió a una persona de confianza que lo acompañaba que era todo una mentira. "No me lo robaron, choqué y me asusté", admitió.





La fiscalía inteviniente ordenó que se le notificara del artículo 60 por el delito de falsa denuncia.