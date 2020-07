Detuvieron a dos hombres por un presunto femicidio

Falleció minutos después de las 9 en el hospital Cullen, Gisela Fiamaca de 26 años. Un familiar de la víctima, ingresó a la vivienda de calle Tucumán al 4600 del barrio Santa Rosa de Lima, por pedido de la pareja de la mujer, que es un hombre de 30 años. Ella estaba herida y ensangrentada dentro de la vivienda, y pedía auxilio a gritos "no me dejen morir" le repetía a su pareja y a su familiar. En el marco de la investigación preliminar del suceso, aún confuso en la totalidad de sus circunstancias, la fiscal de Homicidios del MPA. Cristina Ferraro, ordenó detener a la actual pareja de la mujer asesinada y su tió de 30 y 44 años, respectivamente.

Reconstrucción con testimonios

Alrededor de las 4.15 de la madrugada, un hombre condujo su automóvil Renault 9 SHS 831 hasta el hospital Cullen de Santa Fe. Ingresó raudamente y dijo que traía a su sobrina con una herida sangrante en el tórax. Los enfermeros la subieron a una camilla y la ingresaron al shock room. Los médicos de la Emergentología la revisaron, y constataron la gravedad. La compensaron con asistencia respiratoria mecánica y transfusiones. Luego, la trasladaron al quirófano central. La operaron de urgencia, pero después de las 9 de la mañana, falleció. La víctima se llamada Gisela Fiamaca, y tenía 26 años.

Testimonios directos

Los policías de la guardia del Destacamento N° 11 del hospital Cullen, dialogaron con el familiar de Fiamaca, una vez que ella fue dejada en el shockroom. El hombre dijo que era el tío de la mujer, y fue identificado por los agentes como C. G. C. de 44 años, que a su vez narró que él estaba descansando, cuando fue a su casa un hombre que es la actual pareja de la mujer -G. P. L. de 30- y éste le dijo que cuando ingresó al inmueble la encontró ensangrentada, y que Gisela le repitió en varias oportunidades a gritos "no me dejes morir". Acto seguido, G. P. L. de 30 años, y pareja de la mujer fue hasta su casa, le pidió ayuda para que la trasladé hasta el hospital.

Actuación policial

Los agentes de guardia en el hospital Cullen, comunicaron inmediatamente la novedad a sus pares de la Subcomisaría 2° y de la 2° Inspectoría Zonal, que minutos después llegaron a la vivienda y dialogaron con la pareja de la mujer, G. P. L. de 30 años. Éste les dijo a los policías que cuando llegó a su casa después de las 4 de la mañana, halló a su pareja Gisela Fiamaca de 26 años, con sangre en el tórax,y que ella le dijo en reiteradas oportunidades "no me dejen morir". Él, luego, salió corriendo y fue hasta la vivienda del tío de su mujer, C. G. C. de 44 años, y le pidió que la lleve hasta el hospital Cullen.

Preservación y peritajes

Los policías de la Subcomisaría 2° preservaron el lugar, avanzaron con la investigación, le dijeron a la pareja de Gisela Fiamaca -aún con vida- que permaneciera en la vivienda. En tanto, el tío de la mujer, regresó a la vivienda, y también le dijeron que se quedara aguardando la resolución que tomaría la fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, con relación a ellos dos.

Peritajes criminalísticos

Luego, arribaron al lugar, los agentes del área Científica de la Agencia de Investigación Criminal AIC, que realizaron los peritajes criminalísticos de rigor en el interior de la vivienda, secuestrando una sábana ensangrentada del interior del inmueble. También incautaron las vestimenta de la víctima, consideradas de vital importancia para constatar la ocurrencia del suceso. Finalmente, llegaron pesquisas de Homicidios de la AIC, que se hicieron cargo del caso e informaron a la fiscal de la UEH en turno del MPA. Cristina Ferraro.

Necropsia

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque criminal de Gisela Fiamaca cuando fue apuñalada y trasladada al hospital Cullen, como su muerte después de las 9 de la mañana, a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y de Homicidios de la AIC, y éstos hicieron lo propio con la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro, que ordenó que el cadáver de la víctima sea llevado a la morgue judicial para la realización de la necropsia. Y que tanto la pareja de la mujer, que es un hombre de 30 años, como el tío de la víctima de 44, queden privados de la libertad, sean llevados a Homicidios de la AIC, y le reciban declaración sobre el suceso, y que la situación procesal de ambos con relación al hecho quedará definida en el curso de la jornada de este domingo.