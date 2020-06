Este martes por la mañana se confirmó la detención de un joven de 19 identificado como C. J. V. por ser el principal sospechoso del asesinato de Roberto Monje de 40 años, hallado muerto este sábado en su casa en Reconquista. La víctima era un reconocido activista LGTB+ y se desempeñaba como empleado de un local comercial en pleno centro de la localidad.

El fiscal adjunto de la Unidad Fiscal Reconquista del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Alejandro Rodríguez, relató sobre el caso esta mañana en Reconquista: "Se pudo determinar que el agresor salió del domicilio de Monje a las 7 de la mañana", y además aseguró que el joven fue captado por varias cámaras de seguridad y de la Municipalidad en la vía pública. "Se trabajó con la información de la innumerable cantidad de testimonios, que realmente fueron muchos, que se arrimaron a la investigación. De esos, surgieron distintos datos. Trabajamos con familiares de la víctima".

"Se logró llegar a buen puerto a raíz de una foto en redes sociales, que había sido enviada por la víctima a una tercera persona que nos envió la imagen. Ayer a las dos de la mañana tomé la decisión de realizar un allanamiento del probable autor del hecho y en ese domicilio se encontraron numerosos elementos de convicción que nos hacen sostener la probabilidad de la autoría casi en un 100 por ciento, para no exagerar. Se encontraron elementos personales de la víctima y con eso se produjo la detención luego del allanamiento", agregó.

• LEER MÁS: Investigan el asesinato de un referente LGTB+ en Reconquista

Y detalló: "Evidentemente es un acto violento. Elementos cortopunzantes que ingresan a la humanidad de la víctima, la lógica dicta que sí se intentó defender. La causa de muerte ya está determinada. Hemos logrado individualizar con un alto grado de verosimilitud a la persona que entró a un horario y salió de un lugar.

"No entró otra persona. No cabe la posibilidad de que el hecho haya sido cometido por otra persona porque el médico forense determina un horario estimativo de tres de la mañana y esta persona que está detenida ingresa a las 20 y se retira a las 7 de la mañana de esa casa. No tengo la declaración del imputado y no sabemos si la va a haber. Del grupo que entrevistamos, sabemos que Roberto era una persona muy reservada y como consecuencia aún no tengo un móvil para asegurar", indicó.

Cabe destacar que el Frente Vanesa Zabala –importante organización LGTB+ del norte provincial– repudió el violento asesinato de Roberto a través de un comunicado. "Reconquista una vez más es lugar de un crimen de odio, en medio de una avanzada ultraconservadora contra las disidencias sexuales y contra todo intento por tener una sociedad más justa e igualitaria", denunciaron.

E indicaron: "Quienes conocimos a Roberto por su activismo en defensa de los derechos de las disidencias sexuales, nos encontramos ante una noticia dolorosa y una situación que deja a las claras la permanencia de los crímenes de odio. Exigimos también a quienes usan su asesinato para levantar las banderas del punitivismo, que den prioridad al reclamo por el esclarecimiento y al acompañamiento de quienes más sienten su pérdida".

"Como pasó con el travesticidio de Vanesa Zabala, llamamos a la comunidad y las organizaciones sociales y políticas a luchar y exigir el esclarecimiento y justicia ante tamaño crimen", concluyeron.