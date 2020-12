Dice que su novia se "suicidó" pero la Justicia ordenó la autopsia para la joven santafesina muerta

"Me dijo que le había encontrado mensajes con otra chica. Él se enojó porque ella le había revisado el celular. Camila dijo que quería volver y no pensaba estar un minuto más ahí. Por eso le indiqué que hablara con su papá para que la fuera a buscar", contó Melina, su hermana.

Por otro lado, ella repetía que "no quería vivir más", que estaba "decidida de eso", pero todos estos mensajes fueron por escrito: "Nunca lo escuchamos de su propia voz", aseguró Melina. "Hasta que en un momento, dejaron de llegar mensajes y entramos en desesperación. Su pareja, Damián, no nos respondía, o respondía tarde y decía que la estaba buscando", afirmó su hermana.

Hasta que apareció un supuesto "indicio" de su paradero: "Leyó una supuesta nota que dejó pero que nunca vimos. Luego de insistir, nos mandó un audio en la madrugada diciendo que la encontró ahorcada", recordó.

En ese momento, comenzó la odisea para poder trasladar el cuerpo a la provincia de Buenos Aires: "Mis papás llegaron a Santa Fe el viernes y la encontraron en la comisaría, nunca estuvo en una morgue ni en el hospital", denunció la joven.

La familia de Boetti, "nunca dio la cara y la madre es policía" y en ese momento, "no permitieron la autopsia ya que supuestamente no había dudas que era un suicidio aunque nunca le vimos las marcas en el cuello ni pudimos reconocerla porque ya lo había hecho el novio". Finalmente, en la mañana del sábado comenzaron a recibir testimonios de los vecinos de Camila: "Nos dijeron que escuchaban los gritos de cómo él la maltrataba y que la vieron golpeada. Nosotros no éramos conscientes que sufría violencia porque no nos contaba nada", Ahora exigen la exhumación y autopsia y "que nos permitan ver las fotos de sus golpes, que seguramente están en su celular".

La fiscal a cargo del caso, Hemilce Fissore, explicó que ya dio la orden para realizar la autopsia de Camila, pero se debe gestionar en otra provincia, ya que el cuerpo de la joven está en provincia de Buenos Aires, donde viven sus familiares, lo que dificulta los trámites

Por otra parte, la fiscal indicó que se otorgó la investigación de la causa a personal de la Delegación de Trata de Personas de la ciudad de Rafaela. En un primer momento se informó que se trataba de un suicidio, pero la familia de Camila mostró su disconformidad y decidieron una movilización en San Fernando (Buenos Aires) para el próximo domingo.