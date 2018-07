Dos meses antes del crimen Nahir perdió un embarazo de Fernando

"Nahir perdió un bebé que era de Fernando dos meses antes de matarlo", precisó a BigBang el fiscal. Fernando lo sabía. De hecho, cuando Nahir le contó por mensaje que había sufrido un aborto espontáneo, el joven de 20 años la consoló con un mensaje que demostró el vínculo que mantenían: "No te preocupes, después tendremos otro".

Los fiscales descartaron la incorporación del video íntimo que se filtró en las últimas horas porque no probaba la relación. "Para nosotros fue un video más. Una filmación de ese tipo la puede hacer gente que ni siquiera tiene una pareja, incluso amantes casuales. Por eso es que la fiscalía no le dio tanto ímpetu al video. Por eso no lo ofrecimos como prueba".





El dato del embarazo y la respuesta de Fernando, en cambio, eran más categóricos. "Fue uno de los tantos elementos que se remarcaron durante todo el debate. Justamente fue algo que se expresó como fundamento de relación", precisó el fiscal.