El asesino de Micaela García incendió su celda porque le negaron el traslado

El hecho se registró este lunes minutos después de las 9 de la mañana. El foco ígneo fue sofocado por personal penitenciario y el interno fue trasladado al hospital San Martín de la capital provincial.

Según confirmó a UNO el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, Wagner se encuentra en observación. " No presenta lesiones de consideración. Le están dando oxígeno y volvería a la unidad en un par de horas, no va a quedar internado", sostuvo el funcionario.

En cuanto a las causas del accionar de Wagner, Sánchez manifestó: "Aún no da dicho nada, se le tomará declaraciones", dijo.

Al ser consultado acerca de una de las versiones que circula en torno al hecho, y que indica que el incendio es una manifestación de un reclamo interno de Wagner, quien estaría molesto desde que las autoridades decidieron trasladarlo a Paraná y entonces, se le negó seguir conviviendo en el mismo pabellón que el narco Daniel "Tavi" Celis, quien permanece en la Cárcel de Federal. "No quiere quedarse en Paraná. No ha tenido problemas con nadie, no fue agredido ni nada por el estilo. Está empecinado", afirmó el consultado.