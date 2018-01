El padre del femicida Solís confirmó que intervino para que su nuera retire la denuncia

"Es difícil explicar lo que siento, desde el viernes estoy muerto en vida y no puedo vivir con eso. Yo conocí a esa familia, a la chica asesinada, terminé el bachiller con ella.Compartí momentos hermosos.Cuando terminó el secundario pasó a ser mi nuera, yo conocí al padre de Mariela, tenía muy buena relación...Estoy muy dolido", dijo Luis Solís, padre del quíntuple femicida, en diálogo con LT9.





Al momento de dilucidar cuáles podrían haber sido los hechos que derivaron en la masacre que llevó adelante su hijo, Solís aseguró desconocerlos. "Lo mismo me pregunto yo, no le encuentro explicación, como expliqué en la carta, salvo que el demonio se haya apoderado de mi hijo. Nunca me imaginé esto... Que se peleen, que discutan o se separen, pero no entiendo este desenlace", afirmó.





La última oportunidad en la que Luis Solís compartió un acontecimiento familiar con quien hasta el viernes fuera su nuera, así como con gran parte de la familia, fue el 24 de noviembre. "(Mariela) me llamó para comer algo con ellos en el cumpleaños de mi nieto, esa fue la última noche que las vi. También estaban Cuqui, Sonia, mi otro hijo y Aylén. ¿Qué decirte? Esto no tiene explicación", relató.





Tras la tragedia, Solís confirmó que no tuvo contacto con su hijo. Sin embargo, sí había podido hacerlo tras la denuncia que Mariela efectuó el pasado 3 de diciembre. "Después de ese día ellos se mostraron juntos. El 10 de diciembre los vi y estaban con la nena, andaban juntos, estaban en moto. Ese día se mostraron como una pareja normal, el 10 de diciembre estaban bien, no peleaban. Le pregunté a Mariela si estaba todo bien y ella me respondió que lo «aguantaba» y estaba «todo bien»".





Al ser consultado sobre su intervención tras la denuncia que Mariela había realizado, Solís aclaró que le dijo a su nuera que "si la denuncia quedaba era para peor".





"A lo que ella respondió «ya voy a ver que hago»,–agregó Solís–. Yo no quería que ellos estén mal, que les falten cosas o la pasen mal. Yo le dije «Pensalo, porque después podían surgir otras cosas, podían arreglarse»".





"Lo que actuó este pibe rompe todas las normas de seguridad. Hubiera roto todas las barreras de la Justicia, porque se ve que ya estaba poseído no le importó nada", señaló Solís sobre su hijo y, a continuación, descartó la utilidad de los exámenes psicológicos como herramienta. "Los informes son relativos, pero necesarios.No se respetan a rajatablas, desgraciadamente es así", aseguró.





Solís confirmó que, a pesar de estar "destruido" evitó tomar "una decisión drástica" con su vida porque tiene otro hijo y nietos.





"Yo estuve a punto de cometer una locura porque sé que el peso va a caer sobre mí. Él está adentro, mal, bien o regular, no sé cómo la va a pasar, pero sé que no sale nunca más", concluyó.