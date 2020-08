El pedido de licencia del Jefe de Policía Víctor Sarnaglia: crónica de una caída anunciada

El jefe de Policía Víctor Sarnaglia pidió licencia por 30 días para presentarse a declarar en la justicia en una causa de juego clandestino donde aparece mencionado la primera parte de su apellido "Sarna". Esa causa de juego clandestino terminó con dos fiscales presos, el entonces Regional de Rosario Patricio Serjal y el fiscal Ponce Asahad.

Sarnaglia asegura que la única persona que lo llama de esa manera "Sarna" es el ministro de Seguridad Marcelo Sain. A cargo de la fuerza seguridad provincial quedó la comisario general Emilse Chimenti y se convierte en su subalterna directa, la actual jefe del Departamento Operaciones D-3 comisario general.

En una nota enviada a los fiscal Schappa Pietra y Edery, Sarnaglia les expresó: "En lo estrictamente funcional, el organismo específico de la investigación de juego clandestino no corresponde al área a mi cargo como Jefe de Policía de Seguridad Preventiva". Y específicamente se refiere a que ese tipo de delitos "corresponde a la Agencia de Investigación Criminal AIC, que depende directamente de la subsecretaría de Investigación Criminal dependiente del ministro de Seguridad; y es la encargada de investigar, controlar y reprimir las organizaciones criminales como las que fueron objeto de esta investigación".

Mala relación

Pero, la insinuada mala relación entre Sarnaglia y Sain, que era objeto de comentarios pero sin evidencia tuvo su punto de inflexión cuando Sarnaglia no fue invitado a una reunión donde se discutía sobre el 30 por ciento de la flota de patrulleros estuviera sin funcionar. Esa situación llevó a Sarnaglia a llamarlo al Gobernador Perotti y enterarlo de la situación. Sain reaccionó afirmando que Sarnaglia debía comunicarse con el secretario de Seguridad y no con Perotti. Ese chispazo fue descrito tiempo después por Perotti, como que no existía electricista que pudiera arreglar el cortocircuito con dos personalidades fuertes como las de Sain y Sarnaglia.

La jefatura

Perotti fue hasta la vivienda familiar de Víctor Sarnaglia en el barrio El Pozo y le ofreció ser el Jefe de Policía. Sarnaglia aceptó. Pero, evidentemente, Sain siempre tuvo planes distintos para la nueva organización de la fuerza policial. Tanto es así que inicialmente partió la vieja conducción de la Jefatura de Policía provincial en tres agencias. La Agencia de Investigación Criminal AIC, y nombró a Maximiliano Bertolotti, la Agencia de Control Policial ACP y puso al frente a Mariana Olivieri, pero para la Policía de Seguridad, heredó el nombre de Sarnaglia, porque le fue impuesto por el Gobernador Perotti. Las ideas de uno y de otro eclosionaron más temprano que tarde, y el episodio que duró 8 meses y medio de gestión terminó con un pedido de licencia por una causa judicial, y aparentemente sin regreso.

Sarnaglia envió a sus camaradas un profundo agradecimiento: "Gracias camaradas. Estoy genial. Me considero un piloto de tormentas. Sino vuelvo, gracias a todos". Y en un hecho completamente novedoso y único en la historia institucional de la Policía de Santa Fe, desde su creación el 31 de agosto de 1864, dos comisarios generales Emilse Chimenti y Carina Degra (actual Jefa del Departamento Operaciones D-3 y tercera en importancia en la jerárquía policial) son interinamente jefa y subjefa de la Policía provincial a 156 años de su creación.