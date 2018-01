El perturbador mensaje que Nahir Galarza le envió a su novio minutos después de matarlo

A medida que avanza la investigación del crimen de Fernando Pastorizzo, el chico asesinado por su novia Nahir Galarza en Entre Ríos, surgen detalles cada vez más perturbadores acerca de la relación que los unía.

Es que la joven de 19 años le escribió por WhatsApp a Fernando media hora después de asesinarlo durante la madrugada del 29 de diciembre, de acuerdo a fuentes judiciales citadas por diario La Nación.

Las palabras que Nahir le escribió a su novio a las 5.52 fueron reconstruidas por quienes llevan adelante la investigación del crimen. El mensaje completo es el siguiente: "Quedate tranquilo. No estuve con ese pibe" Sin embargo, hubo más mensajes esa trágica noche.

Según lo que figuraba en el WhatsApp de la joven -que está en manos de la Justicia, de la defensa y de la querella-, también hubo contactos previos y, al menos, un llamado telefónico. De los mensajes que se registraron pasada la medianoche, minutos antes del homicidio, Fernando le pregunta a Nahir si ella ya no la amaba más.

Embed La dura confesión del padre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado por Nahir Galarza ►► https://t.co/O3fvZl2wBv pic.twitter.com/fPgGSxs2yA — Uno Santa Fe (@unosantafe) January 16, 2018



Ella le contestó: "No se puede dejar de amar a alguien en tan poco tiempo". Luego, vendría un pedido desesperado por parte de Fernando: "Yo no te jodo, no me jodas".





Desde ayer, la Justicia analiza más de 104.000 textos de WhatsApp entre los jóvenes, además de las interacciones en las redes sociales y las búsquedas en Google que realizó Galarza antes de confesar el crimen de Pastorizzo.