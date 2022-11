El relato del vecino y blanco de los delincuentes que coparon la Subcomisaría de Arroyo Leyes

https://twitter.com/unosantafe/status/1593183301053075457 POLICIALES | Sucedió en la madrugada. Entre seis o siete delincuentes armados coparon la dependencia policial, desarmaron a los agentes de guardia y se robaron el patrullero https://t.co/2m6LO0TN9l — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 17, 2022

Más tarde, tanto el patrullero como el auto del vecino aparecieron, este último con impactos de arma de fuego, pero nada se sabe de los ladrones. Alejandro es el vecino y dueño de ese vehículo y habló con la prensa sobre lo sucedido.

Relató que mientras él y su esposa dormían sintieron que se acercaba un vehículo. "Vi una camioneta lejana que decía policía, pregunté «¿quién es?» y vi que se quedaban quietos un tiempo y después comenzaron a moverse seis personas para la puerta de entrada y por los vidrios vi que venían armados: armas cortas y largas, que habían robado 15 minutos antes a 20 metros de acá, es decir en la comisaría. Cuando apenas entraron comenzaron a pedir «¡dinero, dinero, dinero!». Yo tenía un poco de efectivo y les dije dónde estaba. Querían más dinero, como no tenía más les ofrecí darles los que tenía en el banco y me dijeron que no, pero buscaban algo erróneo, algo que no existía".

Lo que le llamó la atención a quien solo hace dos meses vive en este lugar es que "pedían por dólares y joyas". "Les dije que tenían el dato equivocado, porque acá no teníamos nada. Pienso que le dieron el dato equivocado. Yo antes de llegar vivía en Estados Unidos y alguien pensó que traje dólares, pero no, están equivocados. Es lo que yo pienso", afirmó el vecino.

"Dos o tres de ellos estaban vestidos de policías, otro no", dijo al ser consultado por cómo se presentaron los delincuentes: "Pero los que primero se acercaron para intimidarme para abrir la puerta, sí lo estaban y con un arma en la mano. Eran personas jóvenes, santafesinos y que se llevaron el auto y otras cosas que estaban a su alcance", aseguró el hombre.

https://twitter.com/unosantafe/status/1593232021966712840 POLICIALES | Siete delincuentes irrumpieron en la dependencia de Arroyo Leyes, se llevaron el patrullero y armas. Los persiguieron, hubo un tiroteo y escaparon https://t.co/hxIoKdgUWC — UNO Santa Fe (@unosantafe) November 17, 2022

Por otra parte, si bien no quiso sacar conclusiones sobre lo ocurrido afirmó: "Nunca vamos a saber qué pasó, en realidad sí se podría, pero por lo general nunca se sabe, pero que hayan robado en la Comisaría, después acá y que nadie en ese trayecto, que fueron de un lado a otro, haya llamado al 911 apenas salieron de la subcomisaría, me parece raro. Además, una vez que se fueron, apenas el auto no alcanzó a subir a la banquina, –porque me pude desatar enseguida–, los vi por el vidrio y salí corriendo y en siete o 10 segundos llegaron los policías que recién había sido reducido por los mismos delincuentes y les consulté: «¿Qué pasa acá que no vieron lo que pasó?» y ahí me explicaron lo sucedido en la dependencia y me dijeron que los habían dejado atados también, pero dentro del lugar no había indicios de que en la comisaría haya habido un episodio violento, nada fuera de lugar, por lo que ahí empezaron a hacer los llamados al 911".