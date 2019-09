"Es ridículo lo que están haciendo", afirmó el abogado de la mamá de Diego Román

Ayer se cumplieron dos meses desde el hallazgo del cuerpo mutilado del Diego Román (12) en un campo privado de la ciudad de Recreo. El nene estuvo desaparecido una noche en la que fue intensamente buscado por sus compañeros y docentes de la escuela y del club de fútbol al que pertenecía. A medida que el tiempo pasa las hipótesis por las causas de la muerte van surgiendo en diferentes direcciones y hasta se regeneran por controversias entre fiscales y el jefe del Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial. El abogado de la madre de Diego, Dionisio Ayala, aseguró al hablar del caso con UNO que están "en una nebulosa, perdidos, desorientados totalmente".

Hace una semana, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, afirmó en conferencia de prensa que el propietario del predio donde apareció en la noche del 4 de julio, a las 22.20, el cadáver de Diego quedó "imputado de homicidio culposo". Y que, conforme al resultado de exámenes de algunos profesionales del área Científica de la Policía de Investigaciones sobre muestras extraídas durante un trabajo de campo en la jornada del 26 de julio, un informe abonaría la tesis de que al chico lo había atacado y matado una jauría de perros del dueño del campo.

Ante estas declaraciones, Ayala aseguró: "Esta responsabilidad recae directamente al Ministerio Público de la Acusación porque no ha tenido la suficiente capacidad o la actitud para llevar adelante la investigación que no debería habérseles ido de la mano, ni tampoco permitido que el ministro de Seguridad de la provincia ajeno a todo este tema, independientemente de que él maneje los centros de investigación, no puede plantar una hipótesis, aunque ya es más una calificación de homicidio culposo para nosotros, porque deja descolocado el informe del médico forense de Tribunales de Santa Fe".

"El MPA en este caso vía el doctor Baclini (fiscal general) y seguido por toda la segunda y tercera línea habían manifestado y me hicieron suscribir un acta en donde la única información que se debe llevar a cabo es precisamente la de ese ministerio. Independientemente, nosotros no somos empleados de la Justicia y por lo tanto estamos solicitando que la madre de Diego sea quien lleve la voz cantante de la familia pidiendo justicia por la muerte de su hijo. Ahora, incorporar la opinión del ministro de Seguridad parece totalmente desacertado y fuera de lugar", insistió Ayala.

Autopsias forenses

Al ser consultado por UNO sobre las autopsias en el cuerpo del nene y los elementos probatorios disponibles para la resolución del caso, el abogado explicó: "Todavía está en la morgue judicial en Santa Fe pero se están acelerando los trámites, respecto de la opinión del ministro Pullaro que parece que le dio muchísima importancia a la calificación de homicidio culposo. Por lo tanto están apuradísimos para llevar adelante eso. Ahora sobre los otros medios probatorios, que el MPA y también nosotros habíamos solicitado, pedimos siete cámaras Gesell, se van a hacer con dos chiquitos nada más y las otras no se hicieron. No se llamó tampoco a la señora que fue denunciada por la hermanita de Diego. No se llamó a otros testigos, fundamentalmente a quienes lo vieron esa tarde".

Asimismo Ayala denunció: "Han perdido ya el espacio y el tiempo necesario para la investigación. En aquel momento tendrían que haber tomado las medidas urgentes, es lo que se solicita. No es inventado, está regido por el Código Procesal Penal. Deben tomarse como medidas urgentes y necesarias para el esclarecimiento del hecho por ejemplo las cámaras Gesell en una audiencia a través de un pedido de un juez en la etapa procesal preparatoria, pero no se hizo absolutamente nada. ¿Después qué pasó? Cuando se encontró el cuerpito de Diego, posteriormente salió de licencia el fiscal Marchi y quedó la fiscal Gioria. Por los años que tengo en la Justicia penal, para mi es entender es que se ha hecho la plancha y que no han hecho absolutamente nada. El testimonio de los niños en ese momento hubiese sido muy importante para conocer el recorrido que hacía Dieguito desde el comedor de la escuela hasta la casa del amiguito de él donde se encontró la mochila. Y también una recorrida testimonial de los compañeros de fútbol, de los amiguitos más cercanos, la escuela misma y los docentes. Eso se debería haber hecho en aquel momento. Ha pasado el tiempo, ahora introducen un informe espectacular con la hipótesis de los perros".

Autopsia del Poder Judicial

En relación a los comentarios públicos de Pascual Pimpinella, jefe del Cuerpo Médico del Poder Judicial santafesino, en la semana del hallazgo del cuerpo de Diego Ayala opinó: "Él dio su opinión, le llamó la atención. Manifestó que tenía casi 30 puñaladas, el padre dijo que tenía 15 y no sé de dónde sacó ese número. Pero estaban directamente direccionadas las sospechas a la madrastra y al padre de Diego. La primera como principal causante de la muerte de Diego y el segundo como la persona que está pretendiendo tapar un delito de esta naturaleza".

Al mismo tiempo Ayala detalló: "Con los peritajes de Gendarmería no pasó nada, están ahí. Están preocupados, me notificaron de una audiencia para el lunes 9 en el auditorio biológico forense en la Ruta 11 de Recreo en el kilómetro 482 para realizar la apertura de las prendas y para obtener las muestras de perfiles genéticos de origen animal. Están apuntando fundamentalmente para desviar. Pullaro, que es una persona que ya se está retirando de la función pública, está queriendo dejar como que a Dieguito lo mataron los perros siendo un caso tan resonante. Aquí hay una responsabilidad institucional y funcional que es de la parte de investigación del MPA que tiene a su cargo los grupos de apoyo que son precisamente de la PDI".

Hipótesis de perros asesinos

Finalmente, Ayala se refirió a la imputación anunciada por Pullaro y descartó de plano la hipótesis de los perros: "Reyes (imputado) es un señor de edad. Según lo que manifestó Pullaro, Diego fue atacado por una jauría de perros. Lo que estoy averiguando, preguntando, es qué sería una jauría para ellos. Primero y principal la cantidad, y otra es que a los animales los tienen que tomar desde el punto de vista de la casa y me parece que ahí no hay ningún perro. No hubo denuncia porque eso es una responsabilidad de la Municipalidad".

"Me parece ridículo lo que están haciendo, y más el MPA dando una imagen tan pobre respecto de este caso. El asesino de Diego a dos meses del hallazgo del cuerpo continúa todavía suelto", sentenció Ayala.