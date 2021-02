LEER MÁS: Vandalizaron las bombas de los piletones del Parque Garay para impedir su funcionamiento

Mientras los hechos vandálicos siguen ocurriendo, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia advirtieron que la investigación avanza para tratar de dar con una "banda" especializada en el robo de bombas.

Facundo Bustos, coordinador Ministerio de Seguridad, reconoció que "no hay muchas denuncias " e invitó "a las vecinas y vecinos de las localidades a realizarlas". Y profundizó: "Estamos detrás de una línea de investigación muy fuerte. Estamos trabajando en la zona de la costa con la fiscal Tolosa para tratar de desarticular a una banda que se está dedicando a esto".

Describió que "el modus operandi" se reitera. "Son quirúrgicos, no dejan ningún rastro, no dejan el agua perdiendo. Atrás de esto hay una organización. Estamos con algunas líneas investigativas que no podemos anticipar pero tenemos fe en que van a tener buen resultado", añadió en declaraciones a la emisora LT10.

Insistió en que las personas que salen robar estos dispositivos saben de qué se trata. "Hay bombas que habían sido instaladas recientemente, es material nuevo. Hay un montón de elementos que estamos reuniendo para tratar de desarticular. Creemos que es una organización que está detrás de esta venta de bombas robadas. Le pedimos a la ciudadanía la responsabilidad necesaria para no comprar este tipo de elementos robados".