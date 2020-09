Femicidio: ex boxeador mató a su ex pareja, que estaba embarazada

Un tremendo femicidio tuvo lugar en la ciudad bonaerense de 9 de Julio, donde un hombre de 25 años, ex boxeador, asesinó a golpes a su ex pareja de 28 años, que estaba embarazada de 4 meses y era mamá de otros dos niños.

Micaela Zalazar, la víctima, fue internada en el hospital zonal después del brutal ataque de su ex pareja. Un golpe en la zona abdominal le generó una hemorragia que hizo que primero perdiera el embarazo y luego falleciera.

Por el hecho fue detenido Renzo Pancera, de 25 años, ex pareja de la mujer, a quien la policía encontró en el domicilio donde ocurrió el femicidio.

Según informó el medio local Cadena Nueve, Zalazar estaba en pareja con Pancera, que es ex boxeador, desde octubre de 2012 y de esa relación nacieron dos hijos. No obstante, se separaron y la joven solicitó una restricción perimetral contra su ex pareja.