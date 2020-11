"Uno siempre piensa que no te va a pasar; menos en esta zona, donde hay tantas cámaras", comentó Mariana. La comerciante no ocultó su impotencia en un contexto difícil: "Nos cuesta mucho venir, se trabaja con turno; con todo el protocolo. Antes hacíamos un horario de 9 a 21; ahora los tenemos limitado, atendés a la mitad de personas, trabajas la mitad de horas. Y todo cuesta mucho porque con la pandemia no están viniendo las clientas que normalmente venían".