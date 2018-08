Imputarán a un preceptor por cuatro abusos en una escuela y podría haber más denuncias

El fiscal que tiene a su cargo la investigación de los hechos, Germán Dri, dialogó con LT 15 Radio Litoral, y explicó el caso.

"Hay una persona que es preceptor del colegio nocturno, en una secundaria de jóvenes y adultos. Hay cuatro denuncias, por lo que en definitiva le fueron atribuidos cuatro hechos a quien ahora es imputado. Son hechos de abuso sexual agravado sin acceso, se le atribuyen tocamientos a alumnas de la escuela, en el marco de sus funciones durante horarios de clases. Así que (el acusado) ha designado abogado defensor y mañana (por hoy) será citado como imputado".

Consultado acerca de que si el delito abuso sexual es más grave teniendo en cuenta que se trata de un empleado de la institución educativa, el fiscal dijo que "es agravado porque es una persona que está en un establecimiento educativo, es parte del personal que está al cuidado de los alumnos", y agregó que justamente el Código Penal prevé ese agravante para quien es encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

Respecto de la situación actual del sospechoso, previo a la imputación, Dri informó que la jueza de Garantías María del Luján Giorgio, a pedido de la Fiscalía "dispuso medidas inhibitorias de protección a las víctimas, de no contacto ni acercamiento". El hombre "se presentó en la Fiscalía y designó abogado defensor".

"De momento no se ha pedido la detención porque las menores fueron protegidas con las medidas y viene cumpliendo con las mismas. No se ha pedido una medida de coerción más grave, lo cual no quita que sea pedida más adelante, todo va a depender de cómo vaya avanzando la causa, hay que disponer medidas de prueba, peritajes, etcétera, que tienen que ver con las víctimas, que son menores de edad, y se van a pedir las medidas que sean necesarias para su protección", aseguró el fiscal.

Consultado sobre la posibilidad de que las denuncias se amplíen en su cantidad en el legajo de la Investigación Penal Preparatoria que viene llevando adelante, Dri dijo que muy posiblemente esto ocurra, de acuerdo a lo que ha averiguado. "Se profundizó un poco sobre el cuarto hecho y también le fue atribuido en la misma figura delictiva. Me han comunicado que podrían acercarse más víctimas, Habría otras menores que se podrían llegar a animar a hacer la denuncia por haber vivido situaciones similares", aseveró.

En este sentido, amplió sobre el caso: "Hay una reiteración, por lo menos en lo que consta en las denuncias, los hechos vienen aproximadamente desde el mes de junio, así que obviamente en la reiteración y la multiplicidad de víctimas obviamente que agrava la situación del imputado".

Por último, indagado sobre el posible aumento de causas de abusos sexuales en Concordia, Dri afirmó: "Estadísticamente ha habido un incremento en las denuncias, no sabría si el motivo es que existen más causas o que hay mayor cantidad de víctimas que se animan a denunciar".