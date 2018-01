Incautaron diez teléfonos celulares en la cárcel de Coronda

Un operativo de control y saturación realizado en el pabellón de la cárcel de Coronda donde está alojado Alexis Camino, sindicado líder de una banda enfrentada al clan rosarino de los Funes, permitió el secuestro de diez teléfonos celulares. Esos aparatos de inmediato fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que sean peritados y establecer si fueron utilizados en algún hecho delictivo.





La requisa se realizó el martes, pero trascendió esta mañana. La llevó adelante el Grupo de Intervención Rápida del Servicio penitenciario Provincial concretamente en el pabellón número ocho, donde vive el hijo de Roberto "Pimpi" Camino, el exlíder de la barrabrava de Newell's asesinado en 2010.





Fuentes oficiales indicaron que siete teléfonos estaban en poder de un interno, mientras que los tres estaban estaban entre las pertenencias de otros habitantes del mismo sector. Los voceros señalaron que ninguno de esos aparatos estaban entre las cosas del Alexis.





Juan Martínez Saliba, director del Servicio Penitenciario (SP), afirmó que los aparatos incautados "fueron puestos a disposición del MPA para establecer si hay alguna investigación en curso" por algún delito.

El funcionario reiteró que "no está permitido" el ingreso de teléfonos celulares, pero aclaró que "existen límites a las requisas" que se realizan a las personas que acuden a visitar a sus familiares privados de la libertad.





requisa2.JPG Efectivos del Servicio Penitenciario avanzan hacia el pabellón 8. Foto: captura de video



"A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como el Caso Arenas, las requisas a familiares de los internos no deben ser intrusivas o invasivas. Sólo se deben hacer por palpación o mediante la utilización de aparatos electrónicos. La resolución judicial ordena que hay que preservar la dignidad de las personas que acuden a ver a sus familiares. No podemos ir en contra de un fallo", explicó Martínez Saliba.

El titular del SP dijo que se realizan tres controles antes de que alguien pueda acceder a una persona privada de libertad.

"Cuando se detecta a alguien que lleva algo que está prohibido como los celulares y droga, esos elementos son incautados y a esa persona no se le permite el ingreso al penal. Por supuesto que no todas las visitas se aprovechan de esta situación, pero otras sí y desde luego logran ingresar objetos no permitidos", agregó.

Martínez Saliba dijo que la provincia adquirió "paletas" electrónicas para detectar objetos de metal o celulares y que está prevista la adquisición de scanners corporales, muy similares a los que se ven en los aeropuertos.















También se actúa con una sección de perros adiestrados para detectar drogas. De todas maneras, admitió que algunas visitas logran su objetivo. "Lo importante es que con este trabajo de saturación que se hacen regularmente se secuestran elementos no permitidos".