Indignante VIDEO del supuesto asesino del colectivero: "Lo maté por un boleto"

"Hola Matías, soy Pan Triste y pido perdón por haber matado por un boleto", dice Jonathan Acevedo, quien inmediatamente comienza a reírse y a realizar gestos de distintos animales en tono burlesco y sin comprensión lógica alguna. El video comenzó a circular este miércoles por las redes sociales y disparó la bronca e indignación de quienes lo ven.





Acevedo tiene 18 años y es el sindicado por un testigo arrepentido como uno de los dos jóvenes que discutieron con el chofer de la Línea 620 el domingo último por la tarde en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. El otro detenido, acusado de ser quien gatilló el arma, tiene 17 años y por ser menor fue alojado en un instituto de menores.





"Nos mandamos una cagada, loco, con «El Viejo» matamos al colectivero", declaró el testigo clave de la causa a la Justicia respecto a la frase con la que el chico habría confesado el asesinato.





Añadió que le detalló: "En el camino discutí porque (el chofer) me quería cobrar el boleto y yo no tenía saldo en mi tarjeta Sube. Como el colectivero se zarpó y me empezó a bardear lo llamé al «Viejo» para que me lleve un fierro y lo pusimos".





En tanto, un vocero de la investigación detalló a la agencia Télam que, al escuchar la discusión entre el chico y el chofer, un pasajero se ofreció a pagarle el boleto, pero el adolescente aparentemente le dijo: "Dejá, este (por el chofer) ya me la va a pagar."