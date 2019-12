Ingresaron a una cochera e incendiaron un auto y una lancha

Este viernes en horas de la madrugada, minutos después de las 5, desconocidos rompieron los candados de una cochera y provocaron un incendio en su interior, donde se encontraba un auto, una lancha y una moto. Todo ocurrió en barrio Las Flores II, en calle Millán Medina, entre Lamdrid y Estrada.

Juan Carlos tiene 67 años y vive hace más de 40 en el barrio. Este viernes por la madrugada, como todos los días, sacó a pasear a sus mascotas, pero se encontró con un dramático escenario: la cochera frente a su casa se estaba prendiendo fuego.

Incendio 4.jpg

Rápidamente corrió hacia el interior de la cochera que se estaba incendiando en su interior y entre las llamas y el humo pudo sacar a la calle el auto y la lancha.

"Sentía que las llamas me quemaban la espalda, pero la desesperación de perder lo poco que tengo me hizo olvidarme del fuego. Por suerte pude salvar los vehículos de que se quemen completamente. También tenía muebles y herramientas, pero eso se incineró todo", sostuvo Juan Carlos a UNO Santa Fe.

Incendio 2.jpg

Tras el llamado de los vecinos a los Bomberos, Juan Carlos junto a su esposa y a la ayuda de otras personas, pudo sofocar el foco ígneo. Pero lo que no pudo entender es la saña con la cual actuaron los delincuentes: "Tengo 40 años en el barrio y no me llevo mal con nadie; todos me conocen. La verdad es que no entiendo que fue lo que pasó".