La furia del intendente Pablo Javkin: "¿A cuánto está el Presidente de Rosario, a media hora? Que vengan"

"Javkin es narco, no te va a cuidar", asegura la amenaza que dejaron en un súper vinculado a la esposa de Lionel Messi

Antes de arribar al comercio, aseguró que para controlar la ola de violencia se necesitan acciones directas: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”, dijo en declaraciones a Radio 2.