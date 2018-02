La madre del ladrón que mató Chocobar lo calificó de "asesino"

Hay una sola cosa en claro: el policía es el asesino de mi hijo. No es un héroe ni defendió a nadie". Así se descargó Ivonne Kukoc, la madre del joven de 18 años que murió el pasado 12 de diciembre producto de los disparos que recibió por parte del policía Luis Chocobar, cuatro días después de haber robado y apuñalado a un turista norteamericano en La Boca





"Si hubiera sido héroe, el turista no hubiera sido apuñalado ni le hubieran robado. Él apareció después de que pasó todo. Mi hijo cayó casi llegando a su casa en Suárez, cuando el hecho fue en Garibaldi. El policía no sabía ni quien había apuñalado, solo sabía que salieron corriendo dos personas. No veo que sea una legítima defensa, no estuvo defendiendo a nadie ni defendiéndose a sí mismo", sentenció la madre, quien dijo que decidió hablar porque "se cansó de escuchar muchas mentiras".





Según Kukoc, nada, o poco, de lo que trascendió sobre su hijo Pablo es correcto. "Se dijeron muchas cosas que no eran. Dijeron que mi hijo era de una banda, que era un delincuente, que es un ladrón hecho y derecho que hace muchísimo que roba, que él apuñaló al turista, que quiso agredir al policía y por eso le tiró. Esas cosas no son así", expresó.

CHOCOBAR2.jpg



Madre de seis hijos, dijo que Pablo es "el único que se desvió del camino", pero que "era un chico normal, común y corriente", que robó por "la calle, las malas amistades y la droga y el alcohol", motivo por el que lo internó en un instituto.





"A principios de 2017 se tiró más para el lado de la calle, de los amigos y me costó muchísimo que me ayudaran a internarlo porque me decían que tenía que ser más adicto para que llegara a un grado que pudieran internarlo", reveló.





"Le pedí ayuda al juez para que pudiera ser internado y tener un tratamiento psicológico y abrir un poco su mente, poner los pies en la tierra y ver que no porque seamos pobres vamos a hacerle el mal a la gente. Él entendió eso", dijo Kukoc, quien además detalló la versión que ella tiene de lo sucedido.