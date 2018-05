La muerte de una adolescente que conmueve al sur santafesino: "Fue un narcofemicidio"

La mesa Ni Una Menos de Firmat impulsó una marcha este lunes a la que asistió una multitud. "Lo que estamos reconociendo es que hay un contexto de vulnerabilidad, de desigualdad de poder y de responsabilidad en el cual muere Lorena. Lo que estamos peleando es que se investigue como homicidio y en particular como femicidio ", explicaron.





Asimismo, integrantes de la mesa detallaron a UNO: "Para nosotras se trata de un narcofemicidio. Es una articulación entre el narcotráfico y el poder patriarcal, en una clara desigualdad de poder ya que drogan a las mujeres hasta el punto de que pierden la vida. Es un acto de injusticia y más aún que los adultos que estaban con ella en ese momento caminen impunemente por la ciudad".





No hay detenidos

Hasta el momento no hay imputados por la causa. En los primeros momentos se arrestó a dos personas, las que fueron liberadas ese mismo día. Se trata de un menor de 17 años, identificado como G.A., y un hombre de unos 30 años, cuyas iniciales son L.O, que sería familiar de la chica fallecida.





Por su parte, el fiscal de Melincué explicó sobre el estado de la investigación: "La chica apareció muerta en un motel de Firmat, allí sufre una descompensación y llega sin vida al hospital. Estamos tomando diferentes testimoniales de alguna de las personas que estuvieron esa noche en el lugar y también de familiares y amigos de la chica. La semana que viene se harán unas entrevistas en Cámara Gesell. Se procederá a la apertura de los celulares secuestrados en procedimientos esa mañana, que son entre siete y ocho. Estamos procesando toda esa información".





Además, Merlo indicó a UNO: "Estamos esperando el resultado final de la autopsia, ya que mandaron a analizar al Instituto Médico Legal diferentes órganos de la adolescente que determine con exactitud cuál fue la causa de la muerte y cuáles hechos colocaron a la chica en esta situación. Una vez que tengamos toda esa información, que para nosotros es de vital importancia, ahí vamos a empezar a definir las situaciones procesales de cada una de las partes".





"En el primer informe de autopsia, no hubo ningún signo de violencia física hacia la adolescente. O sea que no hubo actos de defensa ni de agresiones que tuvieran marca. Lo que sí suponemos es que la muerte se produce por lo que a la chica le dieron, consumió, o sea una sustancia estupefaciente. En base a esa situación nosotros tenemos que tener fehacientemente para resolver las situaciones procesales el informe de la patóloga. También se le dio intervención al juzgado federal, ya que se corroboró que dos personas le habían dado estupefacientes para que consuma y, en virtud de eso, se habilitó para que se investigue la infracción a la ley de estupefacientes", concluyó el fiscal.





Desigualdad de género

En este sentido, integrantes de Ni Una Menos apuntaron: "Inmediatamente nos dimos cuenta de que había algo en lo que estaba implicada la desigualdad de género, porque es una piba que aparece muerta en un motel con tres personas adultas. Además hay un esfuerzo muy grande de aclarar que ella no tiene ningún tipo de marcas físicas en el cuerpo que pueda reconocerse como un acto violento. Eso lo dice el fiscal apenas empieza a conocerse la noticia, lo cual es más violento aún porque es una chica que muere por sobredosis teniendo 16 años, expuesta ante tres adultos que se están dirimiendo quién fue el que le dio la droga, pero que claramente lo hizo de acuerdo y con aval de ellos. No es una cuestión menor, las responsabilidades y las relaciones de poder son bien distintas".





Por último, expusieron a las autoridades locales: "Reclamamos prevención de violencias a las que están expuestas las mujeres en la localidad de Firmat y de la que desconocemos ampliamente cuál es el marco de contención que el municipio tiene para las mujeres que están en situación de violencia de género. No decimos que no haya un espacio de atención, lo que no reconocemos es cuál es el modo, qué expectativas deberíamos tener, cómo articular el acompañamiento y con qué herramientas se disponen. La otra cuestión importante a destacar, es la de ver qué trabajo se está haciendo y de qué manera se puede fortalecer la prevención del acceso de los pibes y las pibas al consumo de drogas".





