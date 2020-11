Le arrancó el bolso a una nena que iba con su abuela y la tiró al piso

El joven está detenido en la comisaría 4ª. Tenía antecedentes penales por ilícitos vinculados a la venta de estupefacientes. "Queremos hacer todo para que quede preso. No puede ser que no podamos salir, ahora la nena no va a a querer caminar nunca más conmigo. Y nos hace bien caminar porque tengo una enfermedad", dijo la señora muy emocionada por la estresante situación que les tocó vivir.

“Ahora, tengo que ir a la Primera con la nena para que la vea el médico policial. Estoy muy angustiada porque mi nieta va a quedar con miedo de salir a caminar tras esta situación. Este tipo tiene que estar preso. No puede ser que tengamos miedo de caminar por nuestro barrio, durante la mañana", concluyó.